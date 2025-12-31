2山友魂斷雪山！ 雪霸國家公園提醒保命「333原則」

近期頻傳雪季失溫憾事，2名山友因疑失溫而喪命。雪霸國家公園於30日透過臉書粉專發文提醒「請謹慎再謹慎，別讓憾事再發生。」

雪霸國家公園臉書粉專呼籲，元旦有規劃到雪霸園區登山跨年的各位，務必做好相關的雪地攀登準備與保暖工作。 （圖／翻攝自雪霸國家公園臉書粉專）

雪霸國家公園臉書粉專發文表示，2025/12/26，一名男性山友於匹匹達山區失溫死亡；2025/12/27，男性山友於博可爾草原山區失溫死亡。面對2名山友失去寶貴性命，粉專強調：「完整且客觀的山難調查說明尚未出爐，請大家先不要膝反射式地要救難付費或浪費社會資源」。

粉專也提醒民眾.，元旦有冷氣團各地氣溫將明顯下降，有規劃到雪霸園區登山跨年的各位，務必做好相關的雪地攀登準備與保暖工作，雪霸115年的雪季管理與服務也正式開始，熱門登山路線山口會安排人員柔性檢查裝備與雪攀注意事項說明，請民眾多加配合。

粉專強調請牢記「333原則」，3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3個星期不進食，將有生命危險，當中最重要的就是做好保暖避免失溫，預防失溫遠比治療失溫來的重要，洋蔥式穿法、主動與被動體外回溫、避免衣物潮濕、避免風寒效應等等，這些都是各位上山前必做的功課。

