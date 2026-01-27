2平民慘死探員槍下引眾怒 川普換將緩和緊張局勢

（中央社厄班代爾27日綜合外電報導）因應兩名民眾遭聯邦移民探員擊斃所引發的反彈浪潮，美國總統川普今天表示，將讓明尼阿波利斯（Minneapolis）的局勢「稍微降溫」。

法新社報導，川普在接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示：「我們打算讓局勢稍微降溫。」在此之前，他已派遣主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）前往明尼阿波利斯，並預計將撤換作風強硬的美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）指揮官博維諾（Gregory Bovino）。

川普形容博維諾「表現很好，但作風相當強硬」，並談到他在明尼阿波利斯的人事調整時表示：「我不認為這是退讓，而是微調罷了。」（編譯：陳昱婷）1150128