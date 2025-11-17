2年前他試車燒了一輛千萬法拉利，而今再因法拉利被捕。圖／戴維勒YT

美國網紅戴維勒（Cody Detwiler）在2023年，開著一輛價值40萬美元（約台幣1248萬元）的法拉利F8，在玉米田上測試時起火，結果整輛法拉利全燒，當時引起許多網友關注。不過近日戴維勒再度因為這輛法拉利，遭到警方逮捕，他被指控購買這輛法拉利時，有刻意逃稅之嫌。

2年前戴維勒買下這輛法拉利F8，並在玉米田上試車，但疑似因為車速過快，加上當天溫度逼近攝氏46度，導致法拉利開到一半，車輪開始起火，隨後整輛車宛如「紙紮車」全部燒毀，另一輛租來的休旅車也受波及而燒毀。當時的影片可見，法拉利車輪起火後，很快陷入火海，戴維勒的團隊大喊：「失火了！失火了！失火了！」

之後他們趕緊叫消防隊來灌救，火勢也順利撲滅。戴維勒苦笑表示，幸好無人受傷，攝影器材也都完好無缺，不過戴維勒也說，法拉利被燒成廢鐵：「這些人一定都不知道那是台法拉利。」

但近日戴維勒再度因為這輛「廢鐵法拉利」而惹上官司，當局指控他在購買過程中，企圖逃稅，於是戴維勒遭到逮捕。之後戴維勒上傳自己的「被捕照」，直呼這一切都不是AI製圖，他是真的遭到警方逮捕，他表示當天有6名員警來到他家，只說了句「你有逃稅嫌疑」，之後就把他逮捕，沒有多做解釋。

戴維勒被捕。圖／翻自戴維勒IG

據英國《每日郵報》報導，戴維勒當初買車在蒙大拿州，而蒙大拿州沒有買車繳稅的問題，但是戴維勒用車的主要活動地區，是在田納西州，該州法規需要繳相關車稅。於是戴維勒被指控有刻意逃稅之嫌，另外當時賣車的車商也惹上這場官司，被指控協助逃稅，目前全案仍在司法調查階段中。



