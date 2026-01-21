2年前就佈局遺產！曹西平1800萬房產「過戶乾兒子」交易紀錄曝

曹西平房產過戶乾兒子Jeremy。（圖／翻攝自曹西平臉書）





資深藝人曹西平（四哥）2025年12月29日晚間於新北市三重住處離世，享壽66歲；他生前曾對外放話，絕對不將遺產留給曹家人，而是留給始終相伴的乾兒子Jeremy。根據房產交易紀錄顯示，曹西平早在2023年11月就將三重房產轉賣給吳姓男子，研判吳男就是乾兒子Jeremy。

根據房產實價登錄與異動索引資料顯示，曹西平生前居住的三重社區大樓，屋齡15年、權狀48.4坪含車位，是在2012年以新台幣1720萬元購入；2023年11月採用「關係人交易」模式，以低於市價行情新台幣1800萬元轉賣給一名吳姓自然人，吳男住處也登記在該處，因此研判為同住的乾兒子Jeremy。

曹西平與曹家4名兄弟，因為爭產、撫養父親問題決裂多年，他曾在節目公開表態：「我絕對不會讓我們姓曹的拿到1毛錢！」在他落魄時親兄弟逃之夭夭，反倒是乾兒子Jeremy守候在身旁，他出資幫忙開設2家穿耳店，也將全部財產留給他，後事也交由Jeremy全權處理。



