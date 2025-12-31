2年前就囑咐黃榮利備戰嘉義縣長？賴清德打臉：並無此事

民進黨2026嘉義縣長部分，黨內初選競爭激烈，由立委蔡易餘及嘉義縣議員黃榮利爭取提名。不過近期黃榮利在地方發文宣，稱總統兼黨主席賴清德曾囑咐，「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」，對此，賴清德澄清並無此事。

嘉義縣議員黃榮利力拚黨內初選爭取民進黨提名嘉義縣長。（圖／黃榮利團隊提供）

民進黨有3個縣市目前正進行黨內初選，分別是高雄市、台南市和嘉義縣，並於上週和本週舉行電視政見發表說明會，預計1月中進行民調後確定人選。

只是近期在嘉義地方，黃榮利發文宣聲稱，賴清德曾在2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」。引發地方政壇討論。

總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨YT）

對此，民進黨今（31）日下午發表聲明回應，針對本黨嘉義縣長初選參選人黃榮利，於地方散發平面文宣中提及，賴清德主席曾於2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」一事，民進黨賴清德主席特此澄清並無此事，中央黨部並特別再次提醒所有參與初選之本黨參選人，都應遵守初選相關規定。

