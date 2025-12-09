2年前狠殺南投獨居婦！墾丁打工男「良心不安」半途改變心意…到這自首

社會中心／陳弘逸報導

台中市22歲蔡姓男子到屏東縣墾丁打工，疑因債務糾紛，2年前涉嫌殺害南投縣57歲劉姓女子，前天（7日）到枋寮警分局自首。（圖／翻攝畫面）

台中市22歲蔡姓男子到屏東縣墾丁打工，疑因債務糾紛，2年前涉嫌殺害南投縣57歲劉姓女子。蔡男因良心不安，原本決定到南投自首，但又不想負擔鉅額車資，於前天（7日）到枋寮警分局自首。警方隨即展開調查，證實劉女確實被家人通報失蹤，但至今仍未找到遺體，詳細案情，仍待釐清，全案朝殺人罪偵辦。

蔡男今年12月7日傍晚6時許，屏東枋寮警分局所轄派出所自首，供稱，於2023年10月在南投縣一處民宿殺害57歲劉女，並將人帶到偏僻山區棄屍。

對此，枋寮分局與屏東縣政府警察局刑警大隊，隨即成立專案小組，並帶同涉案的蔡男到棄屍地點者找尋遺體，但截至目前為止，仍未尋獲。此外，為追查此案，南投警方證實，劉女在2024年就被家人通報失蹤，是否為同一人，仍待釐清。

據悉，涉案的蔡男本身是台中人，住在屏東縣墾丁打工，原定要返回南投自首，但不想支付太多車資，才會選在枋寮自首；詳細案情仍待釐清，全案朝殺人罪偵辦。

