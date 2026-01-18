2年前結怨！林宸佑被押…賴品妤「秒發大福利」網笑：慶祝文

娛樂中心／周希雯報導

外號「馬德」的中天電視台記者林宸佑，傳出疑似涉及收受中國資金、涉違反國安法、貪污治罪條例等罪，昨（17日）遭法院裁定收押。由於林宸佑過去多次與政治人物爆發衝突，消息曝光後，曾與他爆出衝突的民進黨前立委賴品妤，不僅被發現在相關新聞按讚，如今更巧合宣布將舉辦迷你寫真抽獎，令不少網友秒懂，笑說「根本是慶祝文」。

據悉，賴品妤2023年8月結束活動離去時，因多名媒體爭相要追問，一度爆發推擠，差點摔倒的她當場指控林宸佑「為什麼要推我」，隨即在臉書發文痛批，林宸佑已經是慣犯，「一路尾隨、不停騷擾我、靠近我甚至肢體碰觸」，企圖製造失控的新聞畫面。事後林宸佑提告妨害名譽，不過台北地檢署調查後認定，賴品妤是根據自身受訪經歷發表評價、並未構成妨害名譽，最終作出不起訴處分。

廣告 廣告

2年前爆摔倒風波！林宸佑被押當天…賴品妤大發「快樂福利」網秒懂：慶祝文

賴品妤（左）與林宸佑（右）爆發口角。（圖／民視新聞資料照）

2年前爆摔倒風波！林宸佑被押當天…賴品妤大發「快樂福利」網秒懂：慶祝文

賴品妤（左）與林宸佑（右）爆發口角。（圖／民視新聞資料照）

對此，林宸佑被收押新聞陸續出爐後，賴品妤不僅迅速點讚，同一天還宣布「快樂的抽獎活動」，把自己這段期間旅遊拍攝的美照製作成迷你寫真，在臉書、Threads共抽出30人送出，「內容包含但不僅限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等，公開及未公開寫真，另附上簽名小卡或拍立得。」賴品妤也點出此舉目的，她先前在社群大量PO出自己掌鏡的偶像影音，不過還是希望表達自己才是帳號持有人，所以試著拍攝旅遊寫真，「沒想到這變成了社群帳號的個人風格」。





2年前爆摔倒風波！林宸佑被押當天…賴品妤大發「快樂福利」網秒懂：慶祝文

林宸佑被收押當天，賴品妤突發出抽獎文。（圖／翻攝「souichi_lai」Threads）





雖然賴品妤未說明是「慶祝文」，不過因時機過於巧合，不少網友秒懂笑說，「根本是慶祝文」、「我原本以為推倒妳的人被抓走在慶祝的活動」、「我嚴重懷疑你今天的心情非常開心」、「今天絕對是抽寫真的黃道吉日」、「參加啦，哪次不參加」、「今天是什麼好日子嗎」、「蝦密，是真的可以抽品妤寫真嗎拜託我想抽到」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：2年前爆摔倒風波！林宸佑被押當天…賴品妤大發「快樂福利」網秒懂：慶祝文

更多民視新聞報導

台中吃烤鴨「帥阿北」竟是魏哲家！被認出秒笑喊：我很常來

蔡阿嘎不演了舔共？新片突喊「祖國、同胞」全程捲舌

陳美鳳突同框蔣萬安！抖出私下「1罕見畫面」：想不到吧

