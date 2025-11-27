2年前要排2小時才能吃到 台北東區「吾二酸菜魚」悄熄燈

曾在台北東區造成排隊熱潮，被稱為酸菜魚名店的「吾二酸菜魚」，最近卻悄悄熄燈。（圖／翻攝自.google maps）





曾在台北東區造成排隊熱潮，被稱為酸菜魚名店的「吾二酸菜魚」，最近卻悄悄熄燈，如今店外掛上「招租」布條，連地標都被改成便利商店名稱。社群平台的名稱也從「吾二酸菜魚」變成「吾二小鍋」，顯示品牌全面轉型個人鍋物。

藝人李易：「我非常喜歡就是，大陸的這個泡椒，畢竟我對於酸菜魚也是有點小小了解。」

大鍋內加入酸菜、魚片各種食材，大火滾煮，最後撒上蔥花辣椒，淋上熱油香味撲鼻而來，這就是中國大陸特色餐點「酸菜魚」。

台北東區一間曾吸引排隊人潮的吾二酸菜魚，在Google評論上擁有4.7顆星高評價，當時除了不少明星登門品嘗，各大媒體也紛紛上門採訪。近日卻傳出熄燈消息，不但餐廳外掛上出租布條，地標也被改為7－11。



本來名為吾二酸菜魚就連社群上都也改名為吾二小鍋，顯示品牌轉型為個人鍋物。許多網友認為酸菜魚之所以退燒，主因是展店過快、口味偏重，因此較難成為日常餐點。

