2年前險遭熊抱性騷！啦啦隊女神曝事發過程 「黑人親自道歉」

Amber昔險遭PLG職籃代理執行長周崇偉熊抱性騷。（圖／南縣區漁會ＸYahoo購物提供）





樂天啦啦隊韓籍三本柱成員廉世彬，近日被爆出遭到韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，導致恐慌症發作求助身心科，對此，職籃啦啦隊Queens隊長Amber今（27）日與藝人海產出席2025鱸石共鮮節活動，也透露險被熊抱的經歷，當時執行長黑人「陳建州」還出面道歉。

黑人2023年因涉及性騷風波，暫停PLG職籃聯盟執行長職務，改由聯盟行銷策略總監周崇偉代理，豈料，周崇偉卻在KTV包廂聚會中要熊抱Amber，所幸她反應迅速才成功躲閃，事後黑人與當事者有向她表達歉意，聲稱當時「喝多了」，而周崇偉最後也遭到解職。

如今事發已過了2年，Amber憶起此事也坦言「當下真的很錯愕」，不過自己生性樂觀，就讓事情過去，她也呼籲大家都要有保護自己的能力，至於啦啦隊近期傳出性騷事件，Amber則表示，去年很多球迷會動手觸摸啦啦隊女孩，「我從小就蠻懂得保護自己，手機攝影角度比較低也會特別注意」，希望大家都能保護好自己。



