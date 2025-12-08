2年前「勒斃55歲婦」棄屍山區 22歲打工男路過警局喊「我殺人了」

男子表示將婦人勒斃後丟棄於南投139縣道山區。翻攝Google Maps



是惡作劇還是真有其事？一名22歲在墾丁打工的蔡姓男子，昨天（12／7）晚上自行走進屏東縣枋寮分局派出所自首，他態度冷靜地說：：「我殺人了，要自首」。蔡男稱兩年前在南投某民宅掐死55歲的劉姓女子，且棄屍於南投縣139線道的山區。警方立刻啟動調查，已前往彰化、南投山區確認搜索，進一步釐清蔡男是否真的良心不安自首，或是另有隱情？

屏東警方表示，這名近年在墾丁地區打工的蔡姓男子昨晚獨走進派出所，自稱2年前在南投名間一個民宅內，因金錢糾紛掐死1名劉姓婦人，並獨自將遺體載往山區棄置。

廣告 廣告

蔡男雖然冷靜說出犯案經過，但神情複雜，他稱案發是2023年10月某日深夜，他與劉婦發生口角，憤而徒手將人掐斃。事後他驚慌失措，將遺體打包後開車行駛於南投縣139線道，並在南投或彰化附近山區棄屍。

但更詭異的是，在警方各單位調查後，的確發現劉姓婦人獨居多年，親友鄰居都證稱「已超過2年沒到劉婦」，這與蔡男描述的時間相符，也讓警方不敢大意。

另外，劉婦家屬去年1月就通報失聯，兒子多次聯絡不上母親、憂心遇到不測，於是向警方報案協尋，但人始終沒找到。蔡男自首後，讓塵封一年多的失蹤人口案件，出現重大突破，警方也積極追查真相。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生