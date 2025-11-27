2年前KTV遭熊抱！啦啦隊正妹曝「陳建州親自道歉」揭內幕

娛樂中心／周希雯報導

樂天女孩「韓援三本柱」之一的廉世彬，近期爆出長期受韓籍經紀人性騷擾，包括毛手毛腳、喝醉硬闖房間等脫序行為，令她身心壓力大到要就醫；台灣經紀人和球團已陸續發聲幫忙。對此，職籃啦啦隊長Amber倩宇今（27日）也憶起2023年，被PLG時任代理執行長周崇偉「KTV熊抱」經歷，並透露聯盟執行長陳建州曾代表當事人，親自向他道歉，「黑哥當天也在。」

據悉，陳建州2023年捲入MeToo風暴，自請暫停職務後由周崇偉代理職務，沒想到才上任沒多久就同樣爆發性騷爭議；在KTV唱歌時突然從後熊抱Amber，她察覺後馬上甩開，該片段一度被瘋傳並引發熱議。對此，Amber今日出席活動時，被問到廉世彬遭性騷一事，她憶起2年前被周崇偉熊抱事件，「我閃很快，技能滿點。他可能有點喝醉，但他過來我一個Move閃開，現場的人剛好拍到就上新聞」。

Amber在2年前在KTV被熊抱。（圖／翻攝「amber08150815」）

至於聯盟事後如何處置，Amber透露，陳建州親自向他道歉，「因為算是他的（人），那時候黑哥是聯盟執行長，他當天也在，當天黑哥就有先來道歉」，周崇偉隨後也向他道歉。Amber也說， 去年多個球團的啦啦隊成員，也發生被球迷不當觸碰事件，自己則因天生警惕心比較強，幸運比較少遇到性騷，「就是要保護自己，我蠻注意周遭的人，我連攝影機、手機如果角度比較低我也會看」。

Amber曾發文還原事發經過。（圖／翻攝「amber08150815」IG）

據悉，Amber爆發被性騷後，2年前曾發文還原事發經過，當天她和幾位啦啦隊員到KTV聚會，在樓下巧遇PLG聯盟的工作人員，被對方邀請到包廂簡單打招呼，沒想到她唱歌時突被熊抱，她下意識大動作並迅速掙脫，接著和隊員回到自己的包廂。事後，聯盟工作人員馬上到她們的包廂道歉，Amber透露，由於聯盟處理態度相當積極，加上當事人致歉態度也很誠懇，在得知聯盟後續會給予懲處後，她暫時接受了聯盟的處理方式。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

