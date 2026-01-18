2年多後才驚覺錯過！她沒將載具歸戶 痛失200萬發票大獎

日前有位女苦主在Threads上分享一起歷時2年多才發現的慘劇，在2023年間中的發票，因為沒完成載具歸戶設定，結果錯過200萬元特獎兌領期限。

近日發生一起發票中2百萬卻錯失領獎期限的慘劇。（圖／中天新聞）

據這名女網友在貼文中公開的雲端發票App截圖，畫面顯示發票號碼「QD51509866」中了2023年7、8月期統一發票特獎200萬元，但系統已標註「已超過領獎期限」，兌獎截止日為2026年1月5日。她透露,這張發票是在Apple App Store的220元訂閱消費，由於Apple帳號沒跟財政部雲端發票系統完成「載具歸戶」連結，導致她完全沒收到中獎通知，等到自行查詢時才驚覺為時已晚。

貼文一出立即引發共鳴吸引超過3萬人按讚，許多網友留言安慰：「之前威力彩15億，我夢到頭獎號碼請媽媽代買，因未成年不能購買，結果媽媽忘記了，希望能安慰到你」，「這比從未中獎還要痛苦」、「也許這200萬替你化解了其他災難,破財消災」、「實際上只是少賺160萬，不到200萬，會不會好受些」。

該名女苦主也在留言中補充說明，Apple屬於跨境電商，不會主動發送中獎通知給消費者，因此需要自行定期核對發票，若提前完成載具歸戶設定，系統就能自動推送中獎提醒，避免類似遺憾發生。

財政部也證實此事為真，表示經查當年度確實有一張「台北市信義區App Store訂閱費220元」的特獎2百萬元中獎發票，有民眾也熱心在提供大家「載具設定」的方法，表示可透過財政部「統一發票兌獎」App或官方網站進行設定，在載具歸戶選項中新增「跨境電商電子郵件」載具類型，輸入Apple ID使用的電子郵件地址，完成一次性驗證後即可將相關消費發票自動納入對獎系統，中獎後就會自動通知。

