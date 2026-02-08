2年換3位總理 泰國選民今在大選中抉擇

泰國今天(8日)舉行國會大選，在上次選舉中得票率最高的改革派，將和最終出任總理的保守派對決，至於在獄中的前總理戴克辛(Thaksin Shinawatra)，他所領導的為泰黨(Phak Pheu Thai)仍在選戰中具有影響力。

這個東南亞國家的下一任政府將需要處理與柬埔寨的長期邊界爭端，兩國去年已兩度為此爆發致命衝突。

64歲的尤恩永(Yuernyong Loonboot)是武里喃省(Buriram)投票所第一個完成投票的選民，這裡是泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)的家鄉。他表示，在這裡生活，邊界衝突讓他感到焦慮不安，在過去戰爭從不是他們會去思考的事。「我們需要一位能夠捍衛我們主權的強大領袖」。

泰國經濟成長乏力，旅遊業雖然至關重要，但入境的觀光客人數尚未恢復到疫情前高點。而規模達到數十億美元的跨國網路詐騙則在多個鄰國運作。

一般預料沒有任何政黨能夠拿下絕對多數，組成聯合政府的談判可望在選舉結果公布後展開。

朱拉隆功大學政治與國際關係學教授蒂提南(Thitinan Pongsudhirak)在投票日之前表示，在泰國，政治領域之外的力量掌控了最終主導權，「重點不在於選舉，在於解散」。

人民黨(People's Party)的前身前進黨(Move Forward)，在3年前的上次大選中贏得最多席次，但其候選人未能擔任總理，這個政黨隨後也被解散。

64歲的基帝(Kitti Sattanuwat)在人民黨於曼谷舉行的選前最後集會說，「當體制不讓我們組成政府，我們就是毫無辦法」。「我們如何能夠對抗得了他們？」

戴克辛領導的為泰黨在2023年的選舉中排名第二，並和排名第三的保守派泰自豪黨(Bhumjaithai Party)組成聯合政府，但最後只能在法院裁決下撤換其總理。戴克辛的女兒貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)接替了總理大位，但在去年8月遭憲法法庭解職。泰自豪黨黨魁阿努廷(Anutin Charnvirakul)在9月出任總理，成為泰國2年內的第三位總理。

民調顯示，在這次的選戰中，人民黨的支持度領先，但具執政優勢的泰自豪黨緊追在後，兩黨支持度勢均力敵，沒有政黨能在這次選舉中贏得過半數席次。雖然泰自豪黨在民調上落後人民黨，但如果取得一定的席次，更有機會與其他小黨進行整合，因此仍被看好將籌組政府。