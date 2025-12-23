「2年有感」做到了！金融業資產管理新增破4.7兆 提前達標

「2年有感」做到了！根據統計，金融業資產管理新增破4.7兆元，已經提前達標。圖為金管會主委彭金隆(資料照／記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕 金管會主委彭金隆積極推動我國成為「亞洲資產管理中心」，提出「2年有感、4年有變、6年有成」目標。其中，金管會設定第一階段目標，金融業資產規模2年要拚增4兆元的目標，結果，截至2025年10月底，已較政策推出時增加4.7兆元、達36.26兆元；換言之，已經提前達標，達標率為117.5％。此外，金管會的6年目標，即2030年資產規模要攀升到60兆元。

彭金隆昨天出席一場金融競爭力論壇。他致詞時指出，台灣有獨特利基，包括全球具競爭力的產業與供應鏈、雄厚的民間資金與財富、充沛的投資動能，以及完整的金融服務生態體系；再加上遍布全球的台商企業主與潛在回流資金，都是推動亞資中心的重要基礎。

他指出，台灣從1995年至今，曾多次嘗試推動類似計畫，但未能如預期發展，很多人也抱持懷疑態度，認為台灣在稅制、語言、外匯環境與地緣政治等條件上，是沒有辦法跟新加坡、香港競爭；如今，時空已經跟30年前完全不一樣，以前只能築夢，現在可以逐夢踏實。

彭金隆強調，1995年首次提出構想時，台股指數僅5173點，現在已經超過2萬8000點；證券市場市值成長逾一倍、位居全球第8；台積電市值成長超過30倍，全體金融業資產擴增8倍；我國人均GDP接近4萬美元；30年後的台灣，早已不可同日而語。

他指出，整體金融業資產規模成長逾4兆元，提前達成「兩年有感」第一階段目標。亞資中心是長期工程，不可能一蹴可幾，金管會將持續借鏡國際經驗、結合台灣優勢，打造對標國際的制度環境，讓台灣成為亞洲重要的資產管理樞紐。

此外，金管會表示，截至12月23日共有18家銀行進駐，另有2家還在申請；另有14家投信顧業者申請、11家核准、3家審查中，並有10家證券商申請、8家核准、2家審核中；保險公司有6家申請且進駐，分別是國泰、富邦、南山、凱基人壽，12月新增台灣人壽、新光人壽。

金管會證期局指出，截至2025年11月底主動式ETF及被動式多資產ETF，分別有15家送件申請，合計26檔基金；投信投顧業管理資產總規模達15兆1,674億元，較去年同期增加2兆520億元。

