2年條款不玩了？民眾黨立委任期「剩不到1個月」 柯文哲鬆口說了

行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲昨（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，是否會如期卸任。對此，柯文哲回應，民眾黨內部會處理。

民眾黨團昨舉行「新年新氣象，眾人作夥拚」記者會，媒體詢問陳昭姿，若本會期結束後《人工生殖法》還是沒有通過，會按照2年條款約定，還是選擇繼續留任？不過陳並未回答，反倒柯文哲隨即拿起麥克風說「這個我們私下討論」，該過的就過，這就是他不高興的地方，該民生法案沒有意識形態，為了黨派之爭卡2年沒有道理，應該盡速通過。

而2年條款是否有異動空間？柯文哲則說，黨內的問題黨內會解決，遵照黨的機制，自己也不是不幫忙，只是剛好坐牢1年沒辦法，直到上週二（12/23）言詞辯論才結束。

柯文哲今（3）日與民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，再度被問及2年條款是否確定會實施，他回應稱「會執行啦」，不過執行的速度、方法，也要考慮每個人的方便、立院會期，目前都有在進行，民眾黨內部會去處理。

至於有沒有打算見國民黨主席鄭麗文？柯文哲表示，不必特別為了見而見，「但是都會見啦，這個不急」。

