2年條款有例外？黃國昌曝今早已簽辭職書：陳昭姿「比較特別」要跟柯文哲處理

民眾黨不分區兩年條款2/1將至，民眾黨主席、立委黃國昌今（1/5）早在專訪透露，自己今早已經在黨團簽辭職書，他不像民進黨立委，領立委的薪水去選縣市長，而立委陳昭姿的部分比較特別，她會跟民眾黨創黨主席柯文哲去處理，「但是其他人，我們2年條款不會受任何影響。」

黃國昌上午接受《誰來早餐》網路專訪，被問陳昭姿推人工生殖法，但兩年條款倒數計時，立法進度怎麼趕得上？黃國昌直言，「陳昭姿的部分比較特別，那個是她會跟柯文哲主席去處理的問題。但是其他人，我們2年條款不會受任何影響。」並透露，他今天早上來節目以前，已經在黨團簽辭職書，因為有一些行政程序要跑，所以今天黨團的成員會把各個委員的辭職書要收來。

黃國昌解釋，就是先簽，有一些行政的流程要跑，然後等到月底的時候，1月31日送出去，到2月1日的時候才有辦法讓新的委員在最短的時間當中接上，因為有一些paperwork是中選會跟內政部要跑的，以民進黨政府無恥的程度，也要算那個空窗期會給你搞多久，會不會在裡面上下其手，這個都是他們必須要先預防的事情。

對於陳昭姿的2年條款有可能有例外的安排？黃國昌表示，「這個事情就是柯主席要跟陳昭姿去做處理」，帶大家回去去年夏天，黨代表不是有提案，說要暫緩2年條款，有人說要執行、有人要暫緩，他那天在黨代表大會上語重心長地跟大家講，台灣民眾黨遭遇外力非常殘酷的攻擊，在這個時候，黨一定要團結。

黃國昌認為，兩邊講的都有道理，都是為黨好，這不牽涉到說什麼內部什麼個人利益什麼分配，沒有。因為那兩邊提案的內容他都有看過，兩邊都是為黨好，有人認為說民眾黨是一個有制度的政黨，2024年做出的承諾跟選民的約定就是要遵守，這樣才可長可久；那有人認為說那不對啊，黨現在面臨的非常的時期，要有非常的做法。

黃國昌說，正是因為都有道理，所以他那時候黨代表大會，他語重心長地跟大家講，是不是可以徵得大家的同意，這個案子可不可以不要表決？因為一表決下去，「我覺得那個分裂的態勢就出來了。」他說完了所有的考慮以後，下了一個結論，「大家是不是可以同意，我們就維持原來的制度，除非柯文哲另有指示」，那一天在黨代表大會他就是這樣講的，出來記者問他，他也是這樣講的。所以那一天的會議的結論，就是民眾黨會維持2年條款，除非柯文哲另有指示。

是否柯文哲會指示黃國昌可能現在遭司法追殺，希望黃繼續留在立法院？黃國昌坦言，「他其實有跟我提過啊。」但是他跟柯文哲說，他是主席也是總召，他希望給人家的感覺是這個黨是有制度的，而且接下來黨團的運作，他也不是說辭了就撒手不管，每個周二、五晨會，還是要跟他們開會，而且他還有很多其他的事情也要去做。

黃國昌話鋒一轉批評，他又不像那些民進黨的立委，他就覺得很奇怪，要參選縣市長還占著立委的位置，「那你就把立委給辭了，你領立委的薪水去選縣市長，我看不懂啦」，這件事情他2018年已經講過一次，就是帶著A職選B職，有人說他曲高和寡，講一堆，那現在民進黨的那些立委，台南的也好、高雄的也好，哪有在關心什麼立法院的議事？基本上都做表面功夫。

黃國昌還爆料，立法院的委員會，除了財政委員會以外，其他的委員會都要8點才能簽到，他通常7點半就到了，也是要乖乖地等，等8點他才能簽，結果他那天在停車場，就活生生地看到立法院的職員，7點25分就拿簽到簿給某個要選高雄市長的立委，簽完名以後，那個人馬上上車就跑了。

