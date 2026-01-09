2年條款獨漏陳昭姿引茶壺內風暴 柯文哲：答應完成修法再走人

柯文哲證實2024年民眾黨徵召不分區立委時，他確實答應過一定會讓陳昭姿在立委任內完成《人工生殖法》的修法。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

台灣民眾黨內定的「兩年條款」將屆，卻發現立委陳昭姿和其他立委間存有差別待遇：可以等到攸關「代理孕母」入法的《人工生殖法》完成修法後再離任，引發黨內其他立委憤憤不平。民眾黨創黨主席柯文哲今天（9日）證實，2024年民眾黨徵召不分區立委時，他確實答應過一定會讓陳昭姿在立委任內完成《人工生殖法》的修正。

民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌及立委陳昭姿今天（9日）下午共同召開記者會，柯文哲對於這個近來在黨內鬧得沸沸揚揚的議題，表示民眾黨2024確實訂有兩年條款，原因是民眾黨是個小黨，希望能有更多人參與，有更多人可以經營更多地區、或吸納不同專業人士，所以才會訂定2年條款。柯文哲說，他當然知道這樣會很辛苦，特別是在交接時經常會「青黃不接」，不過當時他強調「希望每人都把2年當成4年來用，認真工作」，因此定有2年條款。

柯文哲也透露，在他與陳昭姿洽談時，對方談報畢生心願就是要推「代理孕母」，因為陳昭姿本人就因為先天子宮發育不良、無法生育，對陳昭姿來講，受過這種痛苦，特別期盼可以推動代理孕母入法。柯文哲說，自己身為醫師，能夠體諒很多婦女不管是先天、還是子宮肌瘤影響懷孕、子宮頸癌被迫拿掉子宮，或是因為免疫疾病無法著床，有很多不孕症的理由，有人認為自己不能生育、但又希望擁有自己的親生骨肉。當時他就很爽快答應陳昭姿，表示讓陳昭姿在立委任內推修法行完畢，但沒想到後來他會去坐牢，接下來「大罷免大失敗」、社會大分裂。

柯文哲強調，他一聽到法案，覺得不是統獨、意識形態或政黨利益，他就主張列為優先法案推動，一定能在任期內完成修法，因此他就答應陳昭姿要完成這個法案。柯文哲表示，不理解怎麼搞到最後會變成人身攻擊？昨天罵陳昭姿那些話實在太傷人，何必要這麼講？直言這是台灣社會必須反省的問題，怎麼搞到分裂，甚至已經到了沒有是非、為反對而反對的地步？（張柏仲報導）