2年條款生變？ 黃國昌爆已簽辭職書 陳昭姿「另行處理」

台北市 / 綜合報導

民眾黨兩年條款出現變數，民眾黨立委黃國昌上直播節目爆料，表示自己已經簽離職書，另外更表示因為人工生殖法，這會期確定不能通過，因此陳昭姿部分，則與前主席柯文哲另做處理。不過如果陳昭姿留任，民眾黨立院黨團主任陳智菡，恐怕就無法以婦女保障名額，順利遞補立委缺額，對此陳智菡表示，尊重黨內制度。

民眾黨主席黃國昌VS.主持人朱凱翔說：「我今天(5日)早上來你節目以前，我已經在黨團簽辭職書了啊。」聊到柯文哲為了人工生殖法，立院請託藍綠黨團，民眾黨立委黃國昌，突然爆料自己已經簽離職書，但黃國昌話可還沒講完。 民眾黨主席黃國昌VS.主持人朱凱翔說：「陳昭姿的部分比較特別，那個是她會跟柯文哲主席去處理的問題。

言下之意就是民眾黨兩年條款，是不是八人共進退出現新變數，而攤開民眾黨不分名單來看，除了劉書彬之外包括陳昭姿在內，任期滿2年在規定下1月31日是最後任期，由洪毓祥蔡春綢等7位立委遞補，等到明年2月1日劉書彬兩年任期一到，則由排名19的陳智菡，以婦女保障名額遞補，不過如果陳昭姿留任原本可在今年就任的許忠信，得要等到劉書彬請辭後才能遞補，而原本能以婦女保障名額遞補的陳智菡，則與立委無緣。

主持人王淺秋VS.立委(民)陳昭姿說：「就是一個非常脆弱，又或非常一個關鍵的一個時代，但柯P當然基本上，他是一個誠信的問題，這個我不能替柯P做任何說明。」對此陳智菡也表示，沒有任何意見尊重黨的制度，另外不分區名單中李貞秀具有中配身份，能否當上立委也成變數民眾黨兩年條款擴展黨內人才庫，但也成黨內兵家必爭之地。

