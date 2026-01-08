2年條款「陳昭姿拿免死金牌」？ 于北辰：恐是去「盧」來的！

論壇中心/綜合報導

民眾黨設置「兩年條款」2月1日期限將至，卻傳出不分區立委陳昭姿遲未簽署離職書，引發同黨立委不滿。陳昭姿今（8日）表示，她跟前黨主席柯文哲訂的不是「兩年條款」，而是代孕法案完成再辭職。對此，桃園市議員于北辰狠酸，一個政黨對同個不分區「有多套條約版本」，民眾黨已經沒有理性、制度可言，「就是柯文哲說了算」。

于北辰在《台灣向前行》節目中質疑，日前在討論兩年條款存廢議題時，陳昭姿沒跳出來說話，現在才出面說沒簽，難道「民眾黨有好幾種條約的方式嗎」？于北辰也認為，陳昭姿能不能繼續當立委問的卻是前黨主席，「那國民黨的不就要去問孫文了嗎」？更痛批，民眾黨不是理性的政黨、沒有制度，是個人治政黨，「柯文哲說了算」。

于北辰更質疑，陳昭姿根本也不是簽了什麼約，是「她去盧柯文哲」，在一旁的民進黨立委王義川也贊同「我判斷他們當時應該都有簽」，只是他們現在開始用不同的理由、出來講說不要。

王義川更指出，陳昭姿這兩年在提《人工生殖法》修正草案時，態度強硬，「一副就是要跟你對決的樣子」，選項只有1跟0，才會讓大家遇到她就不想談，造成案子都沒有進展。王義川也認為，民眾黨把兩年條款弄的很難看，連黃珊珊都PO文表示，「兩年前就已經簽過、今天再簽一次」，「那如果黃珊珊知道陳昭姿兩年前沒簽...」王義川講到荒謬之處，也忍不住笑了。





原文出處：2年條款「陳昭姿例外」柯說了算？于北辰酸：國民黨不就要去問孫文了？

