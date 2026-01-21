南部中心／綜合報導

台南市中西區，五妃街近西門路口，20日下午2點多，路面突然下陷，出現長7公尺、深達2.5公尺的大型坑洞，市府工務局初步了解，疑似是水公司在地下的水管破裂，造成地基掏空，才會發生塌陷，緊急請廠商進行灌漿回填，沒想到隔天早上卻傳出，施工到一半，有卡車陷入坑洞中，還好無人傷亡。





2年至少塌2次！ 台南五妃街「天坑」 卡車陷坑洞

台南中西區，五妃街近西門路口，20號下午2點多，路面出現塌陷意外，市府找來廠商灌漿回填。（圖／民視新聞）





一輛施工卡車，車身傾斜，左後側輪胎整個陷入坑洞中，一旁的人看傻了眼。台南中西區，五妃街近西門路口，20號下午2點多，才傳出路面塌陷意外，隔天持續灌漿回填，沒想到施工到一半，傳出有卡車陷入坑洞。附近居民表示，他剛開過去，要來灌漿，開過去結果掉下去。

現場找來挖土機，協助卡車脫困，還好坑洞墜車意外並未造成人員傷亡。（圖／民視新聞）





現場找來挖土機，協助卡車脫困，還好意外並未造成人員傷亡。這處緊鄰新建大樓的馬路下陷，地面上出現長7公尺、深達2.5公尺的巨大坑洞，市府工務局初判原因，疑似和水公司在地下的水管破裂，造成地基被掏空，才會發生塌陷意外。當地里長曾俊仁表示，一開始是沒水，我第一時間有聯絡自來水公司來搶修，自來水公司還沒來就發生崩裂。

鄰近的路口位置，2024年3月，因為建築工地施工不慎，也曾發生地基掏空塌陷，當時造成一輛小貨車被坑洞吞沒，等於是兩年內發生至少兩次塌陷意外，難免造成居民恐慌不安。附近居民表示，我是覺得整條都挖起來，做一次處理，因為底下土石流是包括附近，沒有一次處理好，只是挖這補這，不到兩天不是又掏空了？台南市工務局副局長王建雄表示，跟上次工地的塌陷，應該是沒什麼關係，這個洞的原因我們還在釐清之中。儘管工務局初步認定，塌陷意外跟旁邊的工地無關，但畢竟攸關公共安全，塌陷原因恐怕的進一步釐清，讓居民別活在恐懼當中。





原文出處：2年至少塌2次！ 台南五妃街「天坑」 卡車陷坑洞

