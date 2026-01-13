2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲

林萱瑜痛失最後一隻愛犬，老公Junior心疼發聲。（圖／翻攝自Junior臉書）





女星林萱瑜曾出演《願望》、《百味人生》等多部八點檔，今（13）日她在社群平台難過透露，在宜蘭所養的最後一隻狗狗「斗波奇」離世，也是她2年內失去的第4隻毛小孩，讓她心情相當不捨。

林萱瑜在臉書發文寫道：「這一天還是來了，啊～每一年半年的…道別的痛果然是無法習慣的。」她憶起「斗波奇」是家中最健康、最親人、個性最好也最愛東飛西跑的快樂小狗，即便心中十分不捨，她也相當慶幸愛犬離開時沒有受太多苦難，「聽到你這麼好走，心裡鬆了口氣，還好你這好孩子沒受到苦。」

Junior心疼曝林萱瑜得知噩耗的瞬間。（圖／翻攝自Junior Threads）

林萱瑜悲痛告別家中最後一隻愛犬表示，「我們宜蘭四寶裡最後一寶去找他媽跟兄弟們了，謝謝你們陪我長大。」而老公Junior （韓宜邦）也發文透露，得知噩耗的當下，夫妻倆正準備吃飯，因為愛犬馬上就要送去火化，來不及趕回宜蘭，但林萱瑜幾乎是「攪和著眼淚」吃飯，可見心情十分不捨。

Junior 提到，「這是兩年走的第四隻，也是她們家的最後的一隻。」雖然林萱瑜在照片中努力擠出一抹微笑，但他仍看出老婆內心的不捨，更暖心喊話：「妳很勇敢，我知道。這幾年我們都在經歷著不同的挑戰與失去，無論如何，我在。」



