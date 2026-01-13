2年送走4「家人」！林萱瑜接噩耗忍淚送別 Junior曝心碎瞬間

娛樂中心／綜合報導

女星林萱瑜宜蘭老家曾飼養4隻毛小孩，但愛犬們近兩年卻相繼離世。林萱瑜今（13）日在社群平台寫下送走最後一隻愛犬「斗波奇」的心情，心碎表示：「這一天還是來了，每一年半年的…道別的痛果然是無法習慣的。」

林萱瑜心碎與愛犬「斗波奇」告別。（圖／翻攝自林萱瑜IG）

林萱瑜形容，斗波奇是家中最健康、最親人，也最愛東奔西跑的快樂小狗，得知牠走得平靜，林萱瑜心裡反而鬆了一口氣，「還好你這好孩子沒受到苦」，最後，她心痛向毛孩告別：「我們宜蘭四寶裡最後一寶去找他媽跟兄弟們了，謝謝你們陪我長大。」

廣告 廣告

林萱瑜強忍情緒用餐。（圖／翻攝自Junior IG）

Junior（韓宜邦）透露，得知噩耗當下夫妻倆正準備吃晚餐，「這是這兩年走的第四隻，也是她們家最後的一隻。」林萱瑜通話結束後，Junior牽著妻子的手，輕聲詢問「還好嗎」，林萱瑜強忍情緒表示「還好」，眼淚卻不停滑落。

Junior當下提出立刻趕回宜蘭的提議，但林萱瑜卻選擇留下，表示愛犬晚點就會火化，趕回去也來不及，Junior表示，林萱瑜用餐過程中幾乎是「攪和著眼淚吃的」，畫面讓他相當心疼，「妳很勇敢，我知道。這幾年我們都在經歷著不同的挑戰跟失去。無論如何，我在。」

更多三立新聞網報導

本土演員夫妻撞死人！當事人「生不如死」首發聲致歉 最新現況曝光

女上男下床戰小三！李運慶驚見「老婆同款」性感睡衣 驚恐表情全被拍

前輩全圍在床邊！Emma「爆斷指意外」躺急診床挑戰哭戲：真的非常緊張

蘇晏霈「目睹渣尪外遇」…崩潰失控狂潑顏料 心死攤牌：不被愛才是小三

