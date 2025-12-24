2年10.7億元！ 村上宗隆加盟秀「白襪」 表態參戰經典賽

日職養樂多重砲「村上宗隆」以2年3400萬美元、約台幣10.7億，加盟芝加哥白襪，他在2022年賽季打破王貞治紀錄，創下單季56轟，打擊實力受關注，目前表態有意參加經典賽；至於同樣將旅美的，還有韓職培證英雄內野手「宋成文」，最近正式加盟聖地牙哥教士，他喊出要力拚成為開季名單。

日職球員村上宗隆，正式加盟芝加哥白襪隊。（圖／達志影像路透社）

日職養樂多重砲村上宗隆以2年3400萬美元（約台幣10.7億）的合約正式加盟芝加哥白襪隊，成為日本旅美球星。他在2022年賽季創下單季56轟的紀錄，打破王貞治保持的紀錄，並已表態願意為日本出戰經典賽。同時，韓職培證英雄內野手宋成文也以4年1500萬美元的合約加盟聖地牙哥教士隊，這兩位亞洲球星的旅美之路備受矚目，宋成文更立志要努力爭取開季名單的位置。

村上宗隆在加盟記者會上以英文開場並高舉白襪，展現對新東家的熱情。他表示穿上白襪隊球衣，讓他感覺自己終於站在了起跑線上。村上的職業生涯相當亮眼，出賽1003場累積265支全壘打、722分打點，平均打擊率0.273。特別值得一提的是，他在2022年的巔峰賽季中轟出56支全壘打，成功打破日本傳奇球星王貞治的紀錄。村上已經表明願意代表日本參加經典賽，屆時有可能在小組賽中對上台灣隊。

另一位亞洲球星宋成文也正式加盟美國職棒大聯盟，成為聖地牙哥教士隊的一員。韓聯社報導，教士隊與宋成文簽訂了一份4年合約，雖然球隊並未公開包括合約金額在內的具體細節，但根據美聯社先前的報導，宋成文的合約金額為1500萬美元。

宋成文近兩年在韓職表現相當出色，今年全勤出賽144場，繳出26轟、90分打點的成績，打擊率達到3成15，單季更跑出25次盜壘成功，創下個人生涯新高。宋成文在加入教士隊後表示，兩年前他還是一名在南韓職棒苦苦掙扎的球員，他認為自己目前還不會進入開季名單，因此正在努力在各個位置上做好準備。

