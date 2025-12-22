2年3400萬美元 白襪簽下村上宗隆

白襪與村上宗隆簽下2年3400萬美元合約。（中央社）

本報綜合外電報導

美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪隊當地時間21日宣布，與透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟MLB的日職東京養樂多燕子隊強打村上宗隆簽下2年3400萬美元（約新台幣10.7億）合約，背號5號。

現年25歲的村上是內野手，預計將在白襪擔任一壘手，背號5號。2025年球季他因為腹斜肌受傷而縮短賽季，仍繳出22轟，展現左打長打實力。

村上職業生涯出賽1003場，累積265支全壘打、722分打點，平均打擊率0.273。他的巔峰賽季是在2022年單季轟出56支全壘打，創下日本本土球員新高，改寫王貞治1964年創下的單季55轟紀錄。王貞治生涯效力讀賣巨人22個球季（1959～1980年）。

村上成為自由球員後，市場反應不如預期熱絡。外界對他的守備穩定性和三振率偏高有所疑慮，使各隊並未掀起搶人大戰。而以2年短約進入大聯盟後，村上2027年球季結束即可再度成為自由球員，藉由加盟白襪展現實力，爭取未來與其他大聯盟球隊合作的機會。

白襪今年連續第3年單季敗場破百、連兩季美聯墊底，已取得2026年選秀會狀元籤。白襪網羅25歲的村上，與陣中游擊手蒙哥馬利、二壘手麥德羅斯、捕手蒂爾與奎羅等年輕新秀共組球隊重建基石。