2年4塌！ 台南五妃街「剛補好」又現坑洞 砂石車下沉

台南市 / 綜合報導

台南中西區五妃街，昨(20)日出現兩米深天坑，才剛補好不到一天，施工車輛還沒離開，今(21)日早上有出現大坑洞，一輛砂石車當場向下沉，這是兩年內4度塌陷，里長懷疑和自來水管破裂有關，工務局還在釐清原因。

砂石車向下沉，右後側輪胎卡在大坑洞無法移動，相關單位趕緊出動怪手機具展開救援。附近民眾說：「這剛下沉而已，它突然摔下去，它剛開過去要補這個洞啊。」

台南中西區，五妃街西門路口，前一天20日，才出現長7米、寬1.5米、深度2.5米的天坑，才剛灌漿回填，施工車輛還沒離開，不到一天，另一側又出現長寬1米多的大坑洞，砂石車輪胎慘遭坑洞吞沒。

附近民眾說：「水在漏多少土壤流失，可能水質比較重，這條路全部都有重鋪，一次處理完才對啊，現在破這邊補這邊，這樣就不對啊。」

應該這條全部都要處理破一個捕一個破一個補一個，塌了又塌，這個路口前年三月，因為附近建案施工，出現道路坍塌，這次又兩度發生崩塌，附近居民深受其擾，里長懷疑，疑似自來水管破裂漏水，造成地基掏空。

當地里長曾俊仁(1.20)說：「一開始是沒有水，水公司還沒來的時候就發生崩裂，沒多久就崩塌了。」

這次跟上次事情不一樣，一開始先沒水自來水搶修，還沒來就崩裂沒多久就崩塌，而工務局還在釐清原因，初步調查和周邊建案無關，只是短時間內，多次塌陷，再釐清原因之前，居民也擔心下一個坑洞隨時再出現。

