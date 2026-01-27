2年40篇報導攻擊！法院判周玉蔻、《放言》要賠180萬 最美副董李紀珠4點回應

金管會前副主委李紀珠不滿網路媒體《放言》在2020年至2022年間，連續刊登40篇報導質疑她在新光金控任職期間績效不良、品格不佳等內容，認為遭到刻意汙衊而提告求償400萬元。台北地方法院審理後認定，部分報導未經合理查證或超過合理評論範圍，已侵害李紀珠的名譽權，判決《放言》與時任總編輯周玉蔻等人分別連帶賠償李紀珠共180萬元，並須撤下相關報導、刊登勝訴啟示。全案可上訴。

資深媒體人周玉蔻被判決要賠償金管會前副主委李紀珠180萬元。（資料照／中天新聞）

李紀珠在訴訟中主張，周玉蔻當時指示旗下記者撰寫40篇不實報導，內容稱她與已婚男士間有曖昧、緋聞關係，且在新光金任內績效不佳、薪酬自肥、違反法令、不當領取年終獎金、被金管會懲處等。李紀珠指控，報導還惡意捏造她品格不佳、形塑她追殺新光金前獨董李勝彥遺孀及兒女的形象，相關報導至今仍放在《放言》網站上供人閱覽，導致她的名譽權不斷受到侵害。李紀珠委託律師吳柏宏提出民事求償訴訟，特別指出周玉蔻過去在其他媒體工作時，就是杜撰她緋聞的始作俑者，當時該媒體曾刊登道歉啟事並澄清，結果周玉蔻到了《放言》又再犯。

廣告 廣告

被告記者在答辯時反駁，她任職期間每則新聞都會先報稿，經周玉蔻審核同意才開始撰寫，新聞初稿也會由周玉蔻確認完成才會上傳。該記者表示，她2020年才剛轉跑財經路線，以當時年資及經歷，尚無法獨立決定報導內容和標題，只是聽從主管指示報導新聞，並未故意侵害李紀珠的名譽。該記者並主張，當時適逢新光金提名李紀珠續任董事，攸關重大公益，她引述相關專家及內部人員寫成報導，並無不妥。

《放言》和周玉蔻則主張，相關報導是基於媒體第四權的職能，客觀轉述受訪者意思的忠實報導，屬於善意報導、不會侵害名譽權。被告方強調，李紀珠曾任立法委員、陸委會委員、金管會副主任委員等多項要職，對政治及金融影響力很大，對其可受公評事項作適當意見表達，並未不法侵害其名譽。周玉蔻並辯稱，她審核時均曾向撰稿記者確認每則報導均有消息來源及憑信基礎，已盡監督責任。

台北地方法院審理後認為，雙方都不爭執李紀珠曾擔任多項公職及金融機構要職，可見李紀珠是公眾人物，其職務表現、品德操守與公司治理議題具有公共性，應該較一般人承受更大的媒體監督，但其名譽權仍應受到保障。法院實際檢視40篇報導內容後認定，其中7篇屬於可受公評的事項，內容沒有超過善意合理評論，不侵害李紀珠的名譽權，但剩下的33篇報導，有些未經合理查證、欠缺衡平報導，有些超過善意評論範圍，且透過系列報導反覆鋪陳的方式，已經貶損李紀珠的社會評價，構成侵權。

法院最後以報導撰寫人為區別，判決《放言》、周玉蔻與撰稿記者應連帶賠償李紀珠120萬元，另《放言》與周玉蔻須連帶賠償李紀珠60萬元，總金額共180萬元。此外，三人須在《中國時報》、《自由時報》、《聯合報》及《放言》官網刊登李紀珠勝訴啟示，《放言》與周玉蔻則須將相關報導標題及內容刪除。全案可上訴。

李紀珠26歲就取得台大經濟學博士學位，曾到美國哈佛大學、史丹佛大學擔任訪問學者，當過2屆不分區立法委員。金管會副主委卸任後，她出任過中華郵政董事長、台灣金控董事長、新光金控副董事長兼總經理、台新金控副董事長等職務，學霸背景加上亮麗外型，被封為「最美副董」。

金管會前副主委李紀珠。（資料照／中天新聞）

李紀珠的委任律師在今（27）日晚間發表4點聲明：

一、 被告放言雜誌總編輯周玉蔻與該記者，為了賺取媒體流量獲得個人私利，於一個月內連續惡意密集撰寫「明知不為事實」「甚且是惡意杜撰」之「數十篇」負面報導，以《放、獨家》為名，對李紀珠女士的女性名節、專業能力及個人操守進行全面性人格毁滅，手段極其卑劣。

日前，經臺北地方法院判決認定周玉蔻及該記者發表之不實言論（報導）確實侵害原告之名譽權，故其等應付損害賠償責任，其中周玉蔻、記者及放言傳媒公司，應連帶給付原告台幣120萬元，另被告周玉蔻及放言傳媒公司應再連帶給付原告60萬元，並在媒體刊登原告勝訴啓事內容，以回復原告名譽。

二、李紀珠畢生潔身自愛，自律甚嚴，不論公、私領域皆光明磊落，坦蕩無私，過往專業表現及操守亦頗受社會肯定；在私領域中嚴𧫴自持、珍惜個人形象，尤其涉及女性名節，絕不容許外界有任何模糊不清之影射。而於工作場域，不論任職於學界、政界抑或產業界之各項職務，皆全心投入、謹慎處事，以期不負所託及社會期待，而過往專業表現及操守亦頗受社會肯定；而過往如此，任職新光金控股份有限公司副董事長期間自必復然。

三、在此，李紀珠亦敬請各媒體過去若有涉及侵害原告名譽之報導內容，請儘速刪除，同時亦鄭重聲明，「不論過去或未來，若經發現涉有詆毁原告名譽者，尤其涉及女性名節者，原告必定依法究辦絕不寬貸」。

四、二位被告不但惡意杜撰不實訊息，且已明知所撰報導內容不實，卻仍刻意扭曲或掩蓋真實，並以卑劣不堪之言辭密集撰文詆毁本案原告，顯然是具有特定目的之惡意行為。

（一）被告周玉蔻為捏造知名人士不實相關報導以謀取私利之累犯，既便已多次遭到法院制裁，卻仍重操故技。原告與周玉蔻素不相識亦無往來，且被告周玉蔻明知女性名節對於單身職業女性，不論於事業發展及個人生活都有著極大的影響，卻屢次於其擔任總編輯之媒體，杜撰不實訊息中傷原告，其心可誅。

例如早於2000年周玉蔻擔任某週刊總編輯時，即曾捏造不實報導中傷原告名節，後周玉蔻雖於同刊物上「刊登道歉啟示」，對原告表達歉意及澄清事實，但對於其「承諾日後若有其他電子或平面媒體有相關錯誤報導內容，被告周玉蔻負有積極主動澄清之義務，但其卻並未確實執行」，致使原告過去20餘年屢遭該則不實報導之糾纏，此對身為單身女性且為公眾人物之原告，造成莫大傷害。而今周玉蔻又再度指示旗下記者故伎重施，實罪無可恕。

周玉蔻。（資料照／中天新聞）

（二）該名記者為主要負責新光金控相關報導之記者，不論從新光金控公司在證券交易所公開發表之重大資訊、每月公布之財報以及每季法人說明會，甚至主管機關金管會每周二及周四固定召開之記者會，皆可極易查原告任職新光金控以及新光人壽之具體貢獻成果；然該記者及周玉蔻等人卻扭曲事實，惡意詆毁原告至新光金控及新光人壽之專業貢獻。。

延伸閱讀

2026營養午餐免費政策大屠殺 周玉蔻示警綠營：小心蔣萬安直攻2028！

周玉蔻都認可蔣萬安 直呼免費營養午餐政策「很厲害」

卓榮泰下令陳水扁新節目「不准播」 周玉蔻：背後應有賴總統支持