2年40篇報導攻擊！法院判周玉蔻、《放言》要賠180萬 最美副董李紀珠4點回應
金管會前副主委李紀珠不滿網路媒體《放言》在2020年至2022年間，連續刊登40篇報導質疑她在新光金控任職期間績效不良、品格不佳等內容，認為遭到刻意汙衊而提告求償400萬元。台北地方法院審理後認定，部分報導未經合理查證或超過合理評論範圍，已侵害李紀珠的名譽權，判決《放言》與時任總編輯周玉蔻等人分別連帶賠償李紀珠共180萬元，並須撤下相關報導、刊登勝訴啟示。全案可上訴。
李紀珠在訴訟中主張，周玉蔻當時指示旗下記者撰寫40篇不實報導，內容稱她與已婚男士間有曖昧、緋聞關係，且在新光金任內績效不佳、薪酬自肥、違反法令、不當領取年終獎金、被金管會懲處等。李紀珠指控，報導還惡意捏造她品格不佳、形塑她追殺新光金前獨董李勝彥遺孀及兒女的形象，相關報導至今仍放在《放言》網站上供人閱覽，導致她的名譽權不斷受到侵害。李紀珠委託律師吳柏宏提出民事求償訴訟，特別指出周玉蔻過去在其他媒體工作時，就是杜撰她緋聞的始作俑者，當時該媒體曾刊登道歉啟事並澄清，結果周玉蔻到了《放言》又再犯。
被告記者在答辯時反駁，她任職期間每則新聞都會先報稿，經周玉蔻審核同意才開始撰寫，新聞初稿也會由周玉蔻確認完成才會上傳。該記者表示，她2020年才剛轉跑財經路線，以當時年資及經歷，尚無法獨立決定報導內容和標題，只是聽從主管指示報導新聞，並未故意侵害李紀珠的名譽。該記者並主張，當時適逢新光金提名李紀珠續任董事，攸關重大公益，她引述相關專家及內部人員寫成報導，並無不妥。
《放言》和周玉蔻則主張，相關報導是基於媒體第四權的職能，客觀轉述受訪者意思的忠實報導，屬於善意報導、不會侵害名譽權。被告方強調，李紀珠曾任立法委員、陸委會委員、金管會副主任委員等多項要職，對政治及金融影響力很大，對其可受公評事項作適當意見表達，並未不法侵害其名譽。周玉蔻並辯稱，她審核時均曾向撰稿記者確認每則報導均有消息來源及憑信基礎，已盡監督責任。
台北地方法院審理後認為，雙方都不爭執李紀珠曾擔任多項公職及金融機構要職，可見李紀珠是公眾人物，其職務表現、品德操守與公司治理議題具有公共性，應該較一般人承受更大的媒體監督，但其名譽權仍應受到保障。法院實際檢視40篇報導內容後認定，其中7篇屬於可受公評的事項，內容沒有超過善意合理評論，不侵害李紀珠的名譽權，但剩下的33篇報導，有些未經合理查證、欠缺衡平報導，有些超過善意評論範圍，且透過系列報導反覆鋪陳的方式，已經貶損李紀珠的社會評價，構成侵權。
法院最後以報導撰寫人為區別，判決《放言》、周玉蔻與撰稿記者應連帶賠償李紀珠120萬元，另《放言》與周玉蔻須連帶賠償李紀珠60萬元，總金額共180萬元。此外，三人須在《中國時報》、《自由時報》、《聯合報》及《放言》官網刊登李紀珠勝訴啟示，《放言》與周玉蔻則須將相關報導標題及內容刪除。全案可上訴。
李紀珠26歲就取得台大經濟學博士學位，曾到美國哈佛大學、史丹佛大學擔任訪問學者，當過2屆不分區立法委員。金管會副主委卸任後，她出任過中華郵政董事長、台灣金控董事長、新光金控副董事長兼總經理、台新金控副董事長等職務，學霸背景加上亮麗外型，被封為「最美副董」。
李紀珠的委任律師在今（27）日晚間發表4點聲明：
一、 被告放言雜誌總編輯周玉蔻與該記者，為了賺取媒體流量獲得個人私利，於一個月內連續惡意密集撰寫「明知不為事實」「甚且是惡意杜撰」之「數十篇」負面報導，以《放、獨家》為名，對李紀珠女士的女性名節、專業能力及個人操守進行全面性人格毁滅，手段極其卑劣。
日前，經臺北地方法院判決認定周玉蔻及該記者發表之不實言論（報導）確實侵害原告之名譽權，故其等應付損害賠償責任，其中周玉蔻、記者及放言傳媒公司，應連帶給付原告台幣120萬元，另被告周玉蔻及放言傳媒公司應再連帶給付原告60萬元，並在媒體刊登原告勝訴啓事內容，以回復原告名譽。
二、李紀珠畢生潔身自愛，自律甚嚴，不論公、私領域皆光明磊落，坦蕩無私，過往專業表現及操守亦頗受社會肯定；在私領域中嚴𧫴自持、珍惜個人形象，尤其涉及女性名節，絕不容許外界有任何模糊不清之影射。而於工作場域，不論任職於學界、政界抑或產業界之各項職務，皆全心投入、謹慎處事，以期不負所託及社會期待，而過往專業表現及操守亦頗受社會肯定；而過往如此，任職新光金控股份有限公司副董事長期間自必復然。
三、在此，李紀珠亦敬請各媒體過去若有涉及侵害原告名譽之報導內容，請儘速刪除，同時亦鄭重聲明，「不論過去或未來，若經發現涉有詆毁原告名譽者，尤其涉及女性名節者，原告必定依法究辦絕不寬貸」。
四、二位被告不但惡意杜撰不實訊息，且已明知所撰報導內容不實，卻仍刻意扭曲或掩蓋真實，並以卑劣不堪之言辭密集撰文詆毁本案原告，顯然是具有特定目的之惡意行為。
（一）被告周玉蔻為捏造知名人士不實相關報導以謀取私利之累犯，既便已多次遭到法院制裁，卻仍重操故技。原告與周玉蔻素不相識亦無往來，且被告周玉蔻明知女性名節對於單身職業女性，不論於事業發展及個人生活都有著極大的影響，卻屢次於其擔任總編輯之媒體，杜撰不實訊息中傷原告，其心可誅。
例如早於2000年周玉蔻擔任某週刊總編輯時，即曾捏造不實報導中傷原告名節，後周玉蔻雖於同刊物上「刊登道歉啟示」，對原告表達歉意及澄清事實，但對於其「承諾日後若有其他電子或平面媒體有相關錯誤報導內容，被告周玉蔻負有積極主動澄清之義務，但其卻並未確實執行」，致使原告過去20餘年屢遭該則不實報導之糾纏，此對身為單身女性且為公眾人物之原告，造成莫大傷害。而今周玉蔻又再度指示旗下記者故伎重施，實罪無可恕。
（二）該名記者為主要負責新光金控相關報導之記者，不論從新光金控公司在證券交易所公開發表之重大資訊、每月公布之財報以及每季法人說明會，甚至主管機關金管會每周二及周四固定召開之記者會，皆可極易查原告任職新光金控以及新光人壽之具體貢獻成果；然該記者及周玉蔻等人卻扭曲事實，惡意詆毁原告至新光金控及新光人壽之專業貢獻。。
延伸閱讀
2026營養午餐免費政策大屠殺 周玉蔻示警綠營：小心蔣萬安直攻2028！
周玉蔻都認可蔣萬安 直呼免費營養午餐政策「很厲害」
卓榮泰下令陳水扁新節目「不准播」 周玉蔻：背後應有賴總統支持
其他人也在看
關穎曝「豪宅視角」看霍諾德爬101！ 自嘲俗辣不敢看：賈董太強了
極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，引發全球關注。名媛關穎分享「豪宅第一排」觀看心得，表示自己超級俗辣「整個過程都不敢看」，更大讚101董事長好友賈永婕：「太強了」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 446則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 11則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 212則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 119則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 11則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 4 小時前 ・ 34則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 140則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 11 小時前 ・ 7則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 23則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 11則留言
WBC》官網評析中華隊關鍵在張育成延續國際賽火燙手感 東京巨蛋再次扳倒日本隊
2026世界棒球經典賽WBC官網今天專文評析中華隊，指出中華隊由12強賽冠軍總教練曾豪駒帶隊，張育成、費仔（Stuart Fairchild）、龍仔（Jonathan Long）、李灝宇、鄭宗哲及林子偉都可能在名單中，最大關鍵是張育成能否延續國際賽的火燙手感，曾豪駒如何在高壓舞台下調度全隊，最大難處是是否再次扳倒完整陣容的日本隊。TSNA ・ 7 小時前 ・ 1則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 244則留言