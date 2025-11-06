2年46億強化衛星通訊 國防部證實將租新衛星傳輸無人機情蒐資料
國軍積極籌獲各型無人機，包括向美國購買MQ-9B「海上衛士」大型高高空偵蒐無人機等，需要透過衛星等資料鏈傳輸偵蒐敵情資訊，但國民黨立委陳永康今天（11/06）質詢國防部長顧立雄，擔憂資料傳輸量與頻寬等問題，由於已通過的「民生國安韌性特別預算案」，對於提升國軍資通系統韌性的專案中，編列衛星服務租用達46億餘元，在兩年內執行，但2年後網路租金將由國軍年度預算編列，陳用康提醒國防部宜儘早審慎處理，避免影響業務正常運作。
國防部長顧立雄今天上午應邀赴立法院外交及國防委員會，針對無人機運用等進行專案報告，陳永康今天上午質詢顧立雄時指出，國防部的無人機報告有3項提到聯戰運用、屬於高階的，會整合到國軍整體指管系統，也就是未來的「台灣之盾」，甚至到了「戰術層級」也要納入這套指管系統。
陳永康接著指出，但到了「戰鬥層級」，就是地面部隊為主。其中，無人機的鏈路基本原則是「指管鏈路與硬體要符合不對稱作戰，假設在戰場內，海灘、城鎮，優勢在我，這屬於不對稱，離開台灣屬於戰術型或者聯戰型。」
陳永康也分析，無人機作戰的資料鏈路要考慮到涵蓋範圍指管暢通、信息優勢、戰場韌性，有的關鍵核心在於國防部依照威脅提出軍用頻道需求，要與NCC進行跨部會協商，滿足國軍基本韌性需求，不是買了裝備進行訓練操作而已，在國內整體頻寬下，國防部要儘早要求NCC撥給國軍使用。
陳永康提到，在無人機的GPS、WIFI未被干擾的情況下，傳輸語音通信中繼（頻寬）需要8至12 KB/S，高等解析度圖像通信傳輸需要3至4MB/S等，但到了城鎮戰，Wi-Fi都中斷，這時候就需要中繼台，陳永康問國防部資通電軍是否有相關建置？
對此，國防部戰規司長黃文啓中將回覆陳永康指出，目前戰術層級部分，已經在擴大「微波通信車」的購置，在這次行政院的「民生國安韌性特別預算案」中，已經把衛星備援加進去，國防部在2027年2028年則是全面檢討因應新式武器裝備傳輸需求所需要的通信裝備。
陳永康追問，接下來的國軍要用的衛星通信服務是否為OneWeb公司？對此，國防部通次室次長解駿山中將說明，目前OneWeb都是用在民用，並沒有用在軍用的部分。至於軍用衛星則是ST-2「中新二號」衛星。
陳永康續問，但在預算編列裡面「新式衛星租用服務」，這是屬於資通電軍的科目？是哪種？解駿山說明這項目是屬於特別預算裡面，將來會新籌購一個高通量的衛星，是另一型衛星，並不是OneWeb。
陳永康接著指出，可是租用服務預算編列當中是2年52套、加1,000套，這只有接收點，並沒有地面接收站？解駿山解釋，這會有2個地面機動接收站，其他都是接收點。陳永康擔憂能量不足，又問：「「因為你這網管中心只有2套，在戰時的時候你確認這1,052套夠用嗎？」解駿山說，「目前以最大量需求來評估，將來會陸陸續續增加。」陳永康還問：「最大量需求，是指地面無人機在單位時間內使用的數量，比方講4萬8千架，你最大的起飛量，在使用的過程中，你要有足夠東西（頻寬與設備）support它嘛！」對此，解駿山表示認同。
陳永康指出，現在編列46億元，這是裝備設施，但2年後使用要付錢，陸軍要編列預算，就是承平時期要付錢給中華電信租用SIM卡，這要早一點規劃，假設20萬架無人機，每一架都要付錢。陳永康提醒國防部注意，承租的費用跟建立量能的初步投資，到後面正常運用時，包括海軍有使用C-band衛星，但現在不在國軍分配給海軍的頻段之內，也是要用錢（租用）的。陳永康強調，在國防產業上支持無人機在國內製造，「但大家都不告訴你（軍方與政府）現在買的是硬體，時候使用要花錢的。」所以你傳回來的影像解析度在某種情況下，只能用語音通訊，戰時用AI先建置內存，某個區用哪一台飛機等來應變。
陳永康強調，台灣防衛作戰場景與烏克蘭城鎮間距離較遠的情況完全不同，訓練上就要特別注意，特別提醒國防部，承平時期所有通訊可靠的時候，到戰時限制因素發生了，要預估哪些能力不能發揮，而不是裝備不好。
陳永康表示，衛星服務與無人機資訊傳輪的關係愈來愈重要，特別是運用在國防事務。在為期兩年的「民生國安韌性特別預算案」中，有關提升國軍資通系統韌性的專案，其中衛星服務租用高達46億餘元，由於2年後網路租金將由國軍年度預算編列，國防部宜儘早審慎處理，避免影響業務正常運作。
