2年89校回報教師遭學生攻擊 立委籲教育部提職安指引

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教育部長直指督導成立的教權保護局，入校處理霸凌、暴力、毒品等問題，韓劇《鐵拳教育》近期引起熱議，讓不少台灣老師很有感，因為部分內容反映目前教育環境的不友善與困境。

全國中小學校長協會調查，近兩年教育人員遭學生攻擊受傷的情況，回報90校裡有89校表示有，主要受傷對象是普通班導師和生教組長，常見狀態是抓傷、咬傷、撕裂傷，精神或心理創傷，絕大多數受傷人員沒申請官方慰問金。

全國中小學校長協會理事長陳清義指出，「公務人員的意外受傷，就要就醫3次才只有3000元。老師在面對那個學生的時候，他是天天要面對那個學生，所以老師通常不會去申請這些，也不會去求償。」

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校長協會呼籲訂定單獨法規，教育部表示，將啟動跨部會評估。國民黨立委柯志恩在立院教委會指出，目前霸凌防治缺乏生對師或家長對老師的惡意騷擾，應有明確規範，並讓老師有離線權。

國民黨立委柯志恩提出，「皮毛的小事情也要打電話，到了9點、10點還在打電話。老師如果不回應的話，反而就很容易讓老師被扣上了『不重視學生』這樣的部分。」

民進黨立委陳培瑜同樣提出教師離線權，也建議教育部提出老師的職業安全指引，並成立第三方的專責機構，發生紛爭時，確保所有人的權益都受到照顧。

民進黨立委陳培瑜主張，「要有實名過篩的機制，不要讓很多的濫訴一再地發生；同時要有專業人員的主導，還有政府資源的投入。」

教育部次長朱俊彰表示，讓老師有合理管教權，也避免學生恐懼或受到傷害，需和學校和地方進一步討論，至於校事會議新制2月上路，以半年為期蒐集資料，進行觀察與調整。