2年89校通報「老師被學生攻擊」受傷！慰問金僅3千申請門檻高 校長協會說話了

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近年校園出現諸多教師遭學生攻擊事件，導致教師出現失眠、焦慮等心理創傷。示意圖／photoac

近年教育現場風氣備受關注，不少校園出現「老師被學生攻擊」案例，然而根據中華民國中小學校長協會調查，發現近2年共有89所各縣市校園回報教師受傷事件，多達43所出現教師反遭家長指責情形，導致教師出現焦慮、失眠等心理創傷；不過個案明明可以申請慰問金，中華民國中小學校長協會理事長陳清義表示，許多教師因1關鍵，寧願不申請。

校園衝突頻傳！2年89校通報「老師被學生攻擊」

南韓劇集《鐵拳教育》，劇中為了制衡學生，「以暴制暴」的校園衝突情節引發不少教育界人員共鳴，中華民國中小學校長協會理事長陳清義就表示，近年教育現場傳出多起教師遭學生攻擊案例，然而根據調查，近2年共90所各縣市學校回報教師受傷事件，其中北部68所、中部11所、南部10所、1所未曾發生；其中多達27筆回報指出，學校近2年有1至2次受傷紀錄、23筆3至5次，17筆受傷回報達10次以上。

受傷對象「普通班導師」最多

受傷對象部分，以「普通班導師」最為常見，其次為行政組長與資源班教師，另外特教助理員、輔導教師也在其中；傷害類型則涵蓋抓傷、咬傷、撕裂傷、挫傷、瘀青、扭傷拉傷，以及遭課桌椅或教具砸傷等。甚至有超過半數學校反映，教師因此出現恐懼、焦慮、失眠等心理創傷。

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對此，律師指出，教師雖然可以採取制止與推開等行為自我保護，但若因此造成學生受傷，反而可能遭家長提告，使得第一線教育人員在管教與自我保護中陷入兩難。

校長協會：慰問金申請條件高 教師更可能反遭家長指責、提告

陳清義就點出，現行《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》規定可申請官方慰問金，但多數個案未予申請，反而仰賴校長自掏腰包（多達32所）或家長會自籌（多達26所）的慰問金；而當中關鍵在於，官方申請條件規定，未住院且治療未達3次者「僅能領取3000元慰問金」，不少教師認為，申請程序繁瑣且補償有限，難以彌補身心傷害。

校長協會籲立專法保障教育人員安全

此外，該協會指出，攻擊事件發生後，部分家長態度消極，僅口頭致意，缺乏實質處理者達59所學校回報，甚至有43所學校曾出現「家長反過來指責教師」情形；對此，校長協會呼籲，應正視校園內教師遭受暴力的風險問題，保障對象應擴大至代理、代課及助理人員，建議降低慰問金申請門檻且提高金額，另應制定「教育人員專法」，保障學校教育人員安全。



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