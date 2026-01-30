2幼童走失「大聲公」建功 里長急廣播順利找到媽媽

里長用大聲公協尋，吸引熱心民眾，果真順利找到幼童的家。（圖：清水分局提供）

臺中市沙鹿區3歲女童及2歲男童，28日下午2點40分在中航路一段558巷遊玩，當地里長蔡坤地經過時發現，擔心幼童發生危險，趕緊向警方報案請求協助。

臺中市警局清水分局清泉派出所警員黃柏森獲報後立即趕到現場，從2名幼童穿著單薄衣物研判應為附近居民，警方與蔡里長挨家挨戶詢問都沒有人認識，正苦思如何找尋家人時，蔡里長靈機一動，返回里長辦公室以廣播器協尋，「現在有2名孩童迷途，如果你家中小孩不見了，請與派出所員警聯繫」，不久後，聽到里長廣播的居民，紛紛前往關心，現場集結10多名住戶，你一言我一句的討論「這小孩沒看過！」「應該住附近！」1名婦人看了2名幼童後表示「這孩童我知道住哪」，警方及里長隨即在婦人引導下走了約300公尺，來到幼童住家，只見大門開啓，但客廳內卻沒有人，經警方多次呼叫，27歲的孩童媽媽才匆忙下樓，經員警告知後，才知道幼童離家迷途。

廣告 廣告

這名年輕媽媽表示，因上樓睡午覺沒有注意到小孩自行外出遊玩，感謝員警及里長積極協助，讓小孩順利返家。

清水分局分局長鄭鴻文表示，民眾家中若有年幼小孩，一定不能讓小孩離開視線，與孩童外出時仍要注意身邊幼童動向以免走失，千萬不要因一時不察而發生憾事。如果發現疑似走失兒童，可撥打110請警方到場了解。此外，鄭分局長也表示警方將加強春節期間巡邏，確保民眾平安團圓。（張文祿報導）