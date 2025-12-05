2度對運毒船開火不留活口 美軍遭質疑違戰爭法

美軍在加勒比海上轟炸疑似委內瑞拉販毒集團的運毒船隻，幾個月下來已經擊沉了20多艘船隻，導致80多人死亡。

不過針對9月初造成11人死亡的那次行動，《華盛頓郵報》日前揭露，第1次轟炸後，其實有2人還存活並且落水，但就在他們試圖爬回船上時，國防部長赫格塞斯下令將他們殲滅，因此才會有第2度開火，完全沒留活口。

針對轟炸行動是否涉及「法外處決」、甚至違反戰爭罪，外界質疑聲浪不斷。美國眾院軍事委員會與參院情報委員會4日召開聽證會，並邀請時任的特種作戰司令部司令布萊德利，和參謀首長聯席會議主席凱恩將軍，到國會山莊進行閉門簡報。

在簡報中，布萊德利上將澄清，防長赫格塞斯並沒有下令「不留活口」。但會上2度對同一艘船開火，導致生還者當場死亡的現場影像，卻讓一些議員坐立不安。

美國康乃狄克州民主黨眾議員海姆斯說道，「在那個房間裡看到的是我擔任公職以來最令人不安的畫面，2個人已明顯無力扺抗，也動彈不得，船都被摧毀了，還遭到美國擊殺。」

美國阿肯色州共和黨參議員柯頓認為，「我看到2名倖存者試圖把一艘載滿毒品、準備運往美國的船翻回來，以便他們能繼續戰鬥。」

雖然根據五角大廈的《戰爭法手冊》，「下令對遇難者開火將明顯屬於非法」，但美國國防部發言人2日對外表示，這些攻擊是合法的。

美國五角大廈發言人威爾森表示，「赫格塞斯部長百分之百支持布萊德利上將，布萊德利上將做出了正確的判斷。」

而美國南方司令部4日又在X平台上發文表示，美軍已在東太平洋上針對非法運毒船隻開火，擊斃船上4名男性毒梟。美國的大動作掃毒，同時在加勒比海史無前例地進行軍事集結，對委國總統馬杜羅形成了極大施壓。

週四（4日）馬杜羅在接受電台節目專訪時，還跟主持人談笑風生，他邊敲著鐵琴邊說，北京公開支持委內瑞拉主權，一下子又切換成葡萄牙語，對巴西人民的支持表達感謝。故作輕鬆的模樣，其實外傳被川普點名下台的他，已經大幅加強個人維安，全面戒備。