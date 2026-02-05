2度延賽破金塊 尼克8連勝
本報綜合外電報導
NBA紐約尼克昨天迎戰丹佛金塊，兩隊你來我往，20次互換領先之後，尼克歷經兩度延長，最終才在當家球星布朗森42分率領下，以134比127辛苦勝出，豪取8連勝。
唐斯為尼克貢獻24分和12個籃板，阿努諾比挹注20分，合力抵擋3屆NBA最有價值球員約基奇30分、14籃板和10助攻的大三元，以及金塊後衛莫瑞的39分。
第一次延長剩1分01秒時，唐斯上籃得手，尼克119比117領先，莫瑞倒數0.3秒時三分失手，尼克看似勝券在握。
但尼克布里吉斯因搶球犯規被吹哨，布勞恩罰進兩球追平比數，把比賽逼進二度延長。
莫瑞在二度延長一開始就讓金塊取得領先，但布朗森完成一次「三分打」後，尼克又再次超前，之後布朗森三分中的，尼克掌握比賽主動權，最終贏下勝利。
這場在麥迪遜花園廣場的比賽極度拉鋸，期間出現20次互換領先。
這是約基奇因傷缺陣16場歸隊後的第4場比賽，原本應限制上場時間不超過30分鐘，但他實際上打了超過44分鐘。約基奇在首節打到一半時驚險倒地，他後退時踩到尼克球員阿努諾比的腳跟，重摔在地，但最終仍選擇留在場上繼續比賽。
BA交易 戴維斯轉戰巫師
另外，NBA昨傳出重磅交易，獨行俠已同意把明星前鋒戴維斯交易至巫師，這筆重磅交易涉及8名球員及5個NBA選秀權；快艇、籃網與暴龍也完成三方交易，快艇將知名控衛保羅送至暴龍，籃網與快艇各自獲得球員與薪資空間。
