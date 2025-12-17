「2度性侵媳婦」偽造兒簽名同意墮胎 她等不到正義含恨離世！淫公公判刑出爐

一名媳婦慘遭公公性侵懷孕，最終含恨離世，示意圖。（翻攝自Freepik）

一名人妻小嫚（化名）因丈夫入獄服刑，經濟仰賴公公支援，卻沒想到公公竟2度伸出狼抓，導致小嫚懷孕並陪同墮胎，甚至還在同意書上偽造兒子簽名、加註「願負法律責任」，企圖掩飾犯行，近來判刑出爐，但受害媳婦已含恨離世。

根據判決書指出，小嫚2017年結婚，與丈夫育有2子女並與公公同住，但小嫚因丈夫2018年及2020年兩度入獄服刑，未有固定收入，經濟來源全靠公公支應，卻沒想到2022年，公公趁家中沒人，在住處性侵小嫚得逞、導致懷孕。怎料，小嫚得知懷孕時已約5週，決定墮胎時，卻沒想到公公竟還主動陪同，並在手術同意書的「配偶欄」及「立同意書人欄」偽造兒子簽名，並加註「願意負法律責任」字樣，企圖營造是丈夫同意墮胎的假象。

小嫚人工流產6個月後，再慘遭公公闖入房間性侵，期間年幼的孫女還不斷敲門詢問「為什麼鎖門」，公公才被迫停止，小嫚遭凌辱身心嚴重受創，出現憂鬱、自殘等行為，最終帶著子女逃離住處，跑到屏東向友人求助並報警，全案才得以曝光。

全案審理時，公公矢口否認犯行，還反控媳婦是因被他阻止與其他男人來往，挾怨報復；不過小嫚丈夫證稱，服刑期間妻子每月都會探視，曾透露遭公公騷擾，2022年下半年更發現她精神狀態明顯異常，直到2023年3月獲父親告知「妻子已過世」，才知道妻子曾被迫墮胎，可能因此鬱鬱而終，並表示對懷孕與墮胎一事完全不知情，也未授權父親簽名。

對此，法官檢視事證後，認為公公說詞前後矛盾、不合常理，未予採信，痛批公公利用家庭經濟支柱的權勢地位，兩度性侵媳婦，造成被害人身心嚴重創傷，甚至導致懷孕墮胎，且犯後始終否認、未見悔意，因此以2次犯行各判處有期徒刑1年，合併應執行1年6個月。

