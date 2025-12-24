2度悲喊「士可殺不可辱」！應曉薇堅持清白 要法院「虎頭鍘開斬」林俊言

應曉薇（左）被控收賄施壓京華城案，她今天聲淚俱下談了近50分鐘，請求法官還她清白。白廷奕攝



台北市議員應曉薇被控收賄施壓京華城案，今日提出近50分鐘的答辯。她聲淚俱下，說自己從事議員工作15年，始終秉持理性問政和慈善助人的初衷，卻遭檢方聯手媒體惡意栽贓抹黑，所有有利她的證據，到了偵查檢察官林俊言的手裡就「全部消失」，怒嗆合議庭應該「虎頭鍘開斬林俊言」。應曉薇講到最後聲嘶力竭，兩度高喊「士可殺不可辱」，說自己「死也要等到司法還我清白。」

台北地院連續8天開庭言詞辯論已近尾聲，今（12/24）日輪到應曉薇和辯護律師提出答辯。應曉薇強調，議員不可能任何法令都清楚，只負責在合法合情的範圍內轉送人民陳情，她在柯文哲市長任內處理917件服務案，京華城不過就是其中幾件，她也是秉持相同原則交給公務員依法處理，而關於這點，到院作證的公務員也都已經證實。

柯文哲今日有別於過往，特別穿著「一身淨白」出庭。白廷奕攝

應曉薇指控，檢察官刻意強調她在市府和議員的便當會上提出京華城案，但便當會少則15人、多則40人，沒有多少時間可討論單一案件，況且當時萬華被當成疫情破口，她最在乎的還是防疫和民生議題。應曉薇強調，議員替人民陳情提出疑問，不會也不可能違背法令，她也說議員監督本質上就會存在壓力，「你對他咆嘯怒罵也會有壓力啊！」認為議員服務的常態不能被認為是施壓。

應曉薇直言，他聽了上週檢察官的論告覺得「心裡很難過」，沒做的事情、沒說過的話，全都被「硬塞進我的嘴巴裡」，稱自己在議會一直秉持理性問政的方式，公務員都有目共睹。她反控，朱亞虎和其他作證的公務員才是被偵查檢察官「施壓」，誘導作出對他們不利的證詞，她也質問檢察官「為什麼特別針對我？沒有我，好像沒辦法串聯柯文哲和沈慶京，沒辦法編造完整的故事？」

威京集團主席沈慶京被控行賄柯文哲和應曉薇，藉此施壓北市府通過京華城案。白廷奕攝

應曉薇痛陳，檢察官有法律專業素養，應該客觀履行職務，「你們認定容積率是多少，只要符合可以起訴的標準就好了嗎？」她感嘆，沒有證據就起訴的京華城案，讓彭振聲和妻子經歷生離死別，而她卻幸運地能夠陪伴臥病在床、高齡103歲的母親。應曉薇質問檢察官到底「於心何忍」，「我不明白你們到底為誰工作欸？議員協助市民陳情維護權益，我到底做錯了什麼事？」

說著說著，應曉薇突然回憶起過往。她感性說，自己18歲就進入演藝圈，「我主演過太多名片了」，不只是「花系列」，她在豬哥亮365天的餐廳秀，一天就能賺3萬，到工地秀更是能賺100萬。應曉薇說，她最有名的其實是演《包青天》裡的探陰山，直說有天包公到陰間去查，才發現「原來殺人的都不在陰間」，都在外面作惡多端。她大罵，希望法官如同包公明察，用「虎頭鍘開斬林俊言」。

應曉薇也為同案被告吳順民喊冤，「吳順民是我的顧問，不是助理」，強調他只是從北市府退休後，為了符合旋轉門條款，才秉持奉獻所學的理念到她的辦公室，他是無私地替市民服務。應曉薇替他求情，強調吳順民認真專業，希望法官不要誤會好人，不要因為她和威京的事情，就拿吳順民做不好的連結，「他因為我沾上污名，我不捨啊！請你們放過他好嗎？」

應曉薇顧問吳順民被控假藉收取新資名義，替應曉薇收取沈慶京賄賂。資料照。侯柏青攝

應曉薇越說情緒越激動，坦言開庭到現在始終努力理解檢察官，從來都沒有對檢察官針鋒相對，但當初檢方聲押她時，理由卻是她經過桃園機場到台中機場，有逃亡動作。「你們知道嗎？我是乖乖等辦案人員來台中機場辦我的欸！」、「請問我到底是能跑去哪裡？我一張大眾臉。」應曉薇解釋，自己是彰化人，當然會經過台中機場，但所有證據到檢察官手上「全部不見」。

應曉薇說到這裡幾乎聲淚俱下，強調自己是以「第一名的成績」當選北市議員，「我真的不知道為何我會掉入萬丈深淵」，坦言自己也是到現在，才體會到政治的可怕。講到情緒激動處，她前後兩次高喊「士可殺不可辱」，表示「我上有母下有女，死也要等到司法還我清白」。應曉薇請求合議庭還她清白，「一如我當年洗淨鉛華，退出演藝圈」，她請法官斟酌全卷事證，給一個無罪判決。

