2度拒絕就醫！獨居男全身沾排泄物 警消不顧髒污清創送醫

雲林縣北港鎮獨居男子全身排泄物拒救援，警、消人員不顧沾穢物幫助就醫，19日縣府祕書劉玉霞贈送物資慰勞大家。（張朝欣攝）

雲林縣北港消防分隊本月2度獲報港鎮1名男子急病須救護，第1次到場時男子身上沾滿排泄物，但拒絕就醫，第2次男子全身及屋內都是排泄物，經勸說始同意就醫，警、消人員救護男子時身上也沾滿排泄物，但毫無怨言，男子家人委託縣府祕書劉玉霞19日前往消防分隊表達感謝之意，劉玉霞則贈送物資慰勞辛苦的警、消人員。

警察與消防人員除搶險救災外，也會遇到一些特殊狀況，本月7日北港消防分隊接獲指揮中心通報，轄內有男子急病須救護，消防人員立即趕赴現場，到達時確認報案人為男子胞姊，表示男子已經多日未出門，消防人員進入屋內發現男子全身沾滿排泄物，但意識清楚，表明並無不適，可自行處理拒絕就醫。

北港消防分隊10日再次接獲同一男子須救護報案，男子胞姊發現弟弟近日仍無出門跡象，且呼叫均未回應，擔心弟弟有生命危險，便報案請警察與消防人員協助，眾人到場後於2樓發現男子跌坐床邊，意識清楚，但雙腳已有潰爛及褥瘡狀況，無法自行移動，但仍不願就醫。

劉玉霞得知情況後也趕至現場關心，因擔心男子狀況持續惡化危及生命，經眾人不斷勸說，才成功說服男子就醫，不過現場置大量雜物，男子全身及屋內滿布排泄物，警、消人員不顧髒亂，替男子進行初步清創包紮再送醫治療，過程中警、消人員身上沾滿排泄物，但並無怨言。

男子家人感謝消防、警察人員的協助，準備紅包要送給大家，但眾人婉拒，劉玉霞感佩警、消人員的辛勞，自掏腰包準備40盒麻油黑米香禮盒，慰勞辛苦的警消人員。

