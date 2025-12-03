2度求到下下籤「錯失暴漲屋」 她6年前叛逆一次笑了：人生最成功





在民俗信仰中，不少民眾會選擇在買房前先到附近土地公廟參拜，並求得三個聖筊來確認籤意，但當求籤拿到「下下籤」時，你是否還會堅持自己買屋的願望呢？一名網友分享，親朋好友買屋前都會去求籤，但她決定「叛逆一次」，結果房價六年翻倍，對此，房地產專家賣厝阿明在粉絲專業「賣厝阿明 知識+」表示，購屋決策應該回歸理性評估，包括個人財務狀況、區域發展前景與房屋本身條件，而非完全依賴非科學的參考指標。

一位網友分享自身購屋經歷，22年前，姑姑介紹一間總價900萬的房屋，但求籤獲得下下籤後全家打退堂鼓。她不死心親自前往同一間廟宇求證，沒想到同樣獲得下下籤，只好放棄購買。如今該地段房價已飆升至三千多萬，讓她感慨萬分。

▼民眾在買屋前會前往土地公廟參拜、求籤。（示意圖／Pexels）

六年前，當她再度動了購屋念頭時，丈夫到土地公廟拜拜時順便求籤，竟然又求到下下籤。這次她決定隱瞞實情，堅持己見買下房屋。結果證明她的判斷正確，該房產在六年內價值幾乎翻倍，成為她人生中最成功的投資之一。這段經歷讓她體悟到：「房子是你要住的，應該自己全權負責。」

她說，「神明連續三次都給我下下籤，結果房價全都暴漲！」而這則真實故事引發熱議，更道出許多購屋族在長輩意見與自我判斷間的掙扎。

對此，賣厝阿明表示，購屋決策應該回歸理性評估，包括個人財務狀況、區域發展前景與房屋本身條件，而非完全依賴非科學的參考指標。尤其當前房市在央行連續升息與信用管制下，市場確實需要時間觀察抗壓性，但自住需求仍應以實際需求為主要考量。

心理學教授指出，這種「求神問卜」的行為，反映民眾在面對重大決策時的不安全感。特別是在動輒千萬的房產交易中，很多人會尋求超自然力量的背書。賣厝阿明建議，與其完全依賴籤詩指示，不如做好市場功課、評估自身財力，才是真正的購屋之道。畢竟，承擔貸款壓力的是自己，而不是神明或長輩，學會為自己的選擇負責，才是成熟的購屋態度。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

