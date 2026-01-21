2度洩漏筆錄 調查官判11月

前桃園市調查處周姓調查官2度將筆錄傳給想探聽消息的曹姓退休學長，桃園地方法院判處有期徒刑11月。（賴佑維攝）

周姓調查官110年間在桃園市調查處任職，因曹姓退休長官想了解「華信投顧分析師涉操縱台揚公司等股價案」、「敦南公司股票涉內線交易案」，周竟將筆錄傳給曹男。桃園地院認為周坦承犯案，依2個公務員洩漏國防以外之祕密罪處有期徒刑11月，得易科罰金，可上訴。

檢方起訴指出，周男110年在桃園市調查處擔任調查官，因曹男曾擔任周的組長及據點業務的前手，2人關係頗佳。110年5月至7月間，桃園市調處調查華信案，通知犯罪嫌疑人到案製作筆錄，曹想要知道人頭帳戶調查情形，周因此登入犯罪調查作業系統，查詢3人筆錄，供曹男拍照留存。此外曹男因想了解敦南案，由周將移送書以隨身碟存檔後，再傳送給曹男。

廣告 廣告

法院審酌周身為公務員，明知道參與刑案偵辦資料均屬於國防以外應祕密事項，竟囿於私人情誼，受請託洩漏關於刑案筆錄及移送書，審酌坦承犯行，依2個公務員洩漏國防以外之祕密罪，判處有期徒刑6月，合併執行11月。

全案起自曹姓專員退休後至光寶科技稽核室擔任處長，因公司涉案被調查，110年他暗示沈姓承辦調查官不要送辦老董，將兩台iPad拿給沈，檢調調查才東窗事發。桃園地院已依違背職務行求賄賂罪處曹男有期徒刑2年、褫奪公權3年。

此外周也被發現110年酒後騎乘機車，還誤闖國道2號，酒測值高達0.69毫克，桃園地院簡易判決處有期徒刑3月，併科罰金2萬元，緩刑2年。周目前已經調至調查局本部服務，熟識周的調查官說，周為人有義氣，在地方人緣不錯，事發時大家也很意外。

（禁止酒駕，飲酒過量有害健康）