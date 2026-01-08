2度開刀仍堅持唱歌！女歌手大腸癌4期驟逝 享年45歲

女歌手毛衣賢大腸癌4期過世。（圖／翻攝自輕鬆 · 鹹漁哥Masinman 8687臉書）

馬來西亞歌手毛依賢在去年與7歲女兒共同參加《好聲Family》第六季「巔峰之夜」總決賽，榮獲幼年組冠軍，這也成為她人生最後、最具意義的舞台。然而，毛依賢在與大腸癌奮戰4年多後，今（8）日傳出昨晚於醫院辭世，享年45歲，將在住家設靈5天，預計下周一出殯。

根據《中國報》，毛依賢的丈夫、活動主持人蕭靖凇透露，妻子4年前確診第4期大腸癌，癌細胞隨後轉移至其他器官，最終擴散全身。即便病情嚴重，毛依賢仍未向病魔低頭。去年參加《好聲Family》比賽期間，她每天清晨完成電療，傍晚回家練歌排舞，為了舞台全力以赴；比賽結束後，她曾兩度緊急入院並接受兩次手術，身體逐漸虛弱。蕭靖凇哽咽表示，認識她的人都知道，她是一名勇敢又堅強的妻子與母親。

蕭靖凇也在臉書發文證實噩耗，寫下：「我們心愛的『毛毛 · 毛依賢』已於昨夜安然離世。感謝她一路以來帶給我們的陪伴與愛，如今已放下病痛，功德圓滿，往生極樂世界。願毛毛一路好走，化作溫柔的光，永遠活在我們心中。」另一篇貼文則寫道：「感謝各方家人關心與慰問，我們最敬愛堅強的毛毛已提前到天堂去享福了，漂亮的天使再無病痛，自由飛翔啦。」

毛依賢一生熱愛歌唱，國內外多次歌唱比賽屢獲佳績。她與丈夫同為歌唱賽常勝軍，婚前曾在雲頂七夕情歌對唱全國大賽奪雙料冠軍。抗癌期間，她仍堅持演出，2024年與丈夫以「夫妻檔」同台，2025年則與女兒組成「母女檔」奪冠，累積不少支持者。毛依賢離世消息傳出後，歌迷也紛紛留言悼念，感謝她以歌聲和堅強意志帶來的力量。

