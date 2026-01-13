中部中心/王俞斐、林進龍、張家維 南投報導

曾在前總統陳水扁時代，被號為國師的混元禪師，13日早上因病逝世，享壽82歲，他在多年前創立易經大學，又耗資13億，興建酷似總統府的唯心大禮堂，引發熱議，而混元禪師結交的政壇人士橫跨藍綠，最廣為人知的，是曾兩度成功預言，前總統陳水扁會贏得總統大選，如今圓寂，令人不勝唏噓。





2度預言前總統陳水扁勝選 混元禪師圓寂享壽82歲(圖/民視新聞)





仙佛寺外頭，貼上公告，上頭寫著即日起，封山一個月，因為渾元禪師，13日早上傳出逝世消息，享壽82歲。混元禪師是唯心聖教的創教宗主，多年前創立易經大學，並且耗資將近13億元，興建唯心大禮堂，因為外觀酷似總統府，在當時掀起熱議。

唯心大禮堂動土典禮上南投縣長許淑華和混元禪師共同執鏟動土 混元禪師在政壇關係良好往來橫跨各黨(圖/民視新聞)





動土典禮上，南投縣長許淑華，和混元禪師共同執鏟動土，其實混元禪師在政壇關係良好，往來橫跨各黨，2012年易經大學九龍壁揭幔大典上，前副總統呂秀蓮、前副總統吳敦義，以及前立法院長王金平等藍綠要角，同台齊賀。





渾元禪師最廣為人知的是過去曾兩度成功預言前總統陳水扁會贏得總統大選 私下被稱為國師(圖/民視新聞)





而渾元禪師，最廣為人知的，是過去曾兩度成功預言，前總統陳水扁會贏得總統大選，被視為國師，當時還被陳前總統，聘為總統府顧問，如今驚傳圓寂，讓人不勝唏噓。





