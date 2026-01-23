2張千萬發票沒人領！9-10月「11大獎」消費地點曝 這天就到期

生活中心／許智超報導

2025年9、10月統一發票獎號出爐！千萬元特別獎號碼為25834483、特獎中獎號碼46587380。（圖／三立新聞網製圖）

2025年11-12月期統一發票將於本週日（25日）開獎，不過據財政部統計，2025年9-10月期統一發票100萬元以上大獎，還有11名幸運兒未現身領獎，其中1000萬元特別獎有2張未領，由於領獎期限只到2026年3月5日，提醒中獎人把握時間，逾期將無法兌領。

根據財政部統計，2025年9-10月統一發票1000萬元特別獎，中獎號碼為「25834483」，未領發票有2張，分別是Google Play｜台北市信義區，訂閱費50元、阿潭ㄟ店專業生鮮市場｜桃園市中壢區中山東路3段88號，購買食品等，共153元。

廣告 廣告

200萬元特獎有4張未領，包括App Store｜台北市信義區，應用程式165元、街口支付｜台北市松山區長安東路2段225號8樓手續費，90元、POYA Beauty寶雅｜桃園市桃園區慈文路727、729號，消費1117元、寶昌食品｜屏東縣潮州鎮信義路27號1樓，消費120元。

至於雲端發票百萬獎則有5張未領，包括統一超商｜基隆市七堵區東新街2號，消費295元、App Store｜台北市信義區，應用程式165元、Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓，外送費69元、Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓，外送費9元、統一超商｜宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號，消費71元。

更多三立新聞網報導

把握週末回暖！下週這天又轉濕冷 雨「下最大」地區曝光

霍諾德明挑戰台北101！無繩攀登全球關注 「3地方」直播一次看

才喊「賣肉還債」！舔共女星遭傳破產 怒PO豪宅照反擊：有車有司機

冷氣團今減弱！專家示警「輻射冷卻」接力發威 中南部日夜溫差10度

