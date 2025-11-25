2張千萬發票「獎落小7」！北市幸運兒只花64元爽中特別獎 幸運門市地點出爐

統一發票示意圖（圖／統一超商提供）

財政部今日9、10月期統一發票開獎，7-ELEVEN超商共有2位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎1百萬。

統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎！一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN宏泰門市花64元購買飲品、鮮食。

還有4位獲得2百萬特獎！一人在新北市中和區的7-ELEVEN藍山門市花196元購買飲品、鮮食；一人在嘉義縣朴子市的7-ELEVEN嘉庚門市花70元購買飲料；一人在金門縣金寧鄉的7-ELEVEN金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰；一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

狂購物竟是阿茲海默症作祟！婦月花6萬狂下單「尪拔電視救妻」 女兒一發文業者2小時神速出手

黃志明傳嚴重車禍逝世！享年56歲 圈內好友慟：兩天前才視訊通話

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開