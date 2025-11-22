2張千萬、5張200萬元發票沒人領！消費明細一次看

千萬發票還有2張沒領。（示意圖／東森新聞）





114年7、8月期統一發票仍有多名幸運兒尚未現身領獎，包括2張1000萬元特別獎、5張200萬元特獎，以及2張雲端發票百萬獎，共9張大獎尚未兌領。財政部提醒，領獎截止日為明（2026）年1月5日，逾期將喪失領獎資格。

本期1000萬元特別獎中獎號碼為「53960536」，200萬元特獎中獎號碼為「51509866」，頭獎中獎號碼則為「43074088」「22870220」「38253117」。

財政部表示，特別獎仍有2張未領，其中1名得主在台南市龍崎區7-ELEVEN消費102元購買食品便幸運中獎；另1名中獎者則是在App Store訂閱300元服務，呼籲民眾儘早核對發票，以免錯過成為千萬富翁的機會。

尚未兌領的200萬元特獎共有5張，包括：App Store訂閱費220元、Uber Eats外送3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路7-ELEVEN購買食品132元、元一瓦斯購買290元瓦斯桶，以及台南市歸仁區保大路茶の魔手購買30元飲料。

至於雲端發票100萬元大獎仍有2張未領，分別為台北市信義區松高路1號9樓支付SONY網路服務費258元，以及在Galaxy Store購買147元應用程式的消費。

