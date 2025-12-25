2張發票中1000萬沒人領 倒數2周充公 消費地點曝

今年7、8月期統一發票領獎期限只到明年1月5日，剩下不到2個星期，財政部透露，目前還有2張1000萬元特別獎沒人領獎，消費地點分別在台北市及台南市，呼籲幸運得主趕緊現身，免得與大獎擦身而過。

114年7、8月期統一發票千萬特別獎中獎號碼為「53960536」，200萬元特獎號碼為「51509866」。財政部賦稅署表示，排除空白、作廢、金額不符，或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領的特別獎及特獎之中獎發票各為17張。

財政部昨天（24日）在臉書發文指出，114年7、8月期的統一發票，領獎期限只到明年1月5日，剩不到2周的時間，不過目前還有2張1000萬元特別獎沒人領獎。

財政部公布，尚未領獎的1000萬中獎發票，其中一張消費地點在台北市信義區的App Store，是300元訂閱費的雲端發票；另一張消費地點則在台南市的7-Eleven關北站門市（龍崎區楠坑12-1號），幸運兒購買102元食品就中獎，發票類型為紙本電子發票證明聯。

財政部提醒民眾，趕快檢查手上有沒有這一期尚未對獎的發票，如果幸運中獎，記得要把握期限內把獎金領到手，「一旦過期，獎金就像融雪一樣消失啦！」

