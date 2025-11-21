2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看

財政部指出，7、8月有2張「1000萬元特別獎」發票未領取。（示意圖／侯世駿攝）

9、10月統一發票將於下週二（25日）開獎，不過財政部表示，7、8月還有「9張百萬元以上」的中獎發票未領，其中還有2張千萬元特別獎發票，兌獎期限只到115年1月5日，提醒中獎人把握時間，於領獎期限內領獎。

財政部指出，7、8月期尚未領取的「1000萬元特別獎」共有2張，中獎號碼為「53960536」，分別是台北市信義區App Store訂閱費300元，與台南市龍崎區7-ELEVEN購買食品102元。

廣告 廣告

財政部透露，「200萬元特獎」共有5張未領，中獎號碼為「51509866」，包括台北市信義區App Store訂閱費220元、新北市林口區Uber Eats外送費3元、彰化縣鹿港鎮7-ELEVEN購買食品132元、台南市安南區元一瓦斯購買瓦斯桶290元，以及台南市歸仁區茶の魔手購買飲品30元。

另外，雲端發票專屬「100萬元獎」也有2張未領，一張為台北市信義區SONY網路服務費258元，另一張則是台北市信義區Galaxy Store應用程式147元。

財政部提醒，7、8月期統一發票兌獎期限將於115年1月5日截止，逾期將無法領取，呼籲中獎人於領獎期限內領獎。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

才剛報到7小時就逃兵！ 26歲替代役男「上廁所落跑」躲回家睡覺

全台最大假出金案海撈157億！台版Jisoo下場出爐 一審重判24年

公托虐童2／劣師起訴後申請身障證明獲輕判 承審法官、檢察官背景嚇壞家長