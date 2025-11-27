2強表態參戰 唯一女性沒鬆口

彰化縣二水鄉下屆鄉長已有2人表態參選，另有1人還沒決定。（葉靜美攝）

彰化縣二水鄉長蘇界欽兩屆鄉長任期將滿，前鄉長許敏適、鄉代會主席羅森澤均已掛上大型看板，2人也都表態是為進一步服務鄉親，才決定參選下屆鄉長，另鄉民代表陳昭麟也被地方點名可能參選，是3位可能人選中唯一的女性，是否轉換跑道，她表示，目前還沒決定。

許敏適曾當選二水鄉第16屆鄉長，後遭法院判決當選無效，他也因此在當了約1年鄉長後遭解職，由許文耀補選上任，許卻又因涉貪下台，縣府先後指派陳奇煒、董孟治代理，後再由陳奇煒再度回鍋接代理棒，寫下另類「5度5關」紀錄。

時隔10多年，對於當初二審當選無效判決，許敏適表示，那是天大的冤枉，讓他一度對政治相當失望，轉而經營自己的事業，但後來有許多鄉親認為他很無辜，並鼓勵他再出來參選，加上自己累積2屆鄉民代表、近1年鄉長服務經歷，表現獲地方肯定，後來10多年在社會上的歷練，更知道地方的需求，因此約在3年前決定再披戰袍參選鄉長。

他強調，自己勤走基層2年8個月，也是二水鄉最早掛出看板的，對於二水鄉的未來，他也有所規畫，他表示，二水鄉沒有大型工業，是純樸的農村，且位處八堡圳的水源頭，農特產品豐富且品質優，未來除朝向觀光產業發展，也將加強如芭樂等農產品的推廣行銷。

羅森澤曾任3屆過圳村長，更是二水鄉3連霸鄉代，現為鄉代會主席，羅森澤表示，當上鄉代會主席後就開始規畫未來，轉換跑道可以擴大服務鄉親，決定參選鄉長。

由於羅森澤家族從事殯葬事業，地方對此有「異」見，他對此也有耳聞，他強調，事業已交棒下一代，且自己不偷不搶，禮儀社也會優惠鄉親，他從政以來風評一直不錯，對手才會找這樣的理由抨擊他，但「扳不動」他。

陳昭麟的父親陳國祐曾擔任鄉代會主席，在參選鄉長時失利，地方點名陳昭麟可能參選其來有自，但她本人表示，目前還沒決定，先把鄉民代表的工作做好。