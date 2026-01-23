2強選1！藍營新竹縣長初選陷入僵局 粉專「示警1事」：不是開玩笑的

記者羅欣怡／新竹報導

國民黨新竹縣長人選由立委徐欣瑩、副縣長陳見賢兩強選一，地方選情升溫，對陳見賢的出身也有不少疑問，國民黨最終以「73制」定調初選機制。粉專《尚書大人真機靈》日前發文，分析目前選情勢必得「藍白合」，國民黨才有勝選機會，若國民黨提名陳見賢恐怕會破局。對此，陳見賢陣營則回應表示，一切「尊重國民黨初選制度。」

臉書《尚書大人真機靈》表示，對藍營初選沒興趣，但現在社會大眾都很清楚，藍白合勝算才會大，但國民黨好歹也爭氣一點，不要找一個背景有爭議的人出來選縣長，這樣民眾黨是要如何合作？

貼文指出，民眾黨的支持者都是高知識分子居多，難道真的要推陳見賢這樣的人來測試年輕支持者的忍耐力？而且陳見賢自己民調都已經一對一輸民進黨竹北市長鄭朝方了，竟還想推開放競選讓藍營多人參選。

《尚書大人真機靈》強調，完全不認識立委徐欣瑩也不認識陳見賢，只知道如果不提名徐欣瑩這種博士級人選，讓具爭議背景的陳見賢選新竹縣長的話，嚴重程度真的不是開玩笑的。

對於粉專的說法，徐欣瑩陣營也指出，自己最在意的是初選過程的公平性，認為陳見賢在宣布參選前後，仍以黨部主委身分掌握黨員資料，並運用黨部資源進行電話拜票、於群組攻擊其他有意參選的黨內同志，甚至使黨部淪為個人競選文宣的加工平台，形同「球員兼裁判」。正因這些頻繁且具爭議的行為，才持續主張以全民調方式進行初選，以確保競爭的公正性。

陳見賢團隊則表示，「尊重國民黨初選制度」，並提出國民黨主席鄭麗文日前主持中常會時的說法，強調，國民黨一定大開大闔，依照黨內制度走，沒有內定與黑箱，請大家不用緊張與太過焦慮。她並呼籲參選同志展現君子之爭、最佳的運動員精神，「既然是黨內同志，就不要忘記我們真正的對手跟敵人是誰。」

