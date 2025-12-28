2惡保母聯手凌虐6嬰 驚見巴掌打飛、重摔踹踏殘忍畫面

立委郭國文陪同家長踢爆2名不肖保母虐待6名嬰兒事件。讀者提供

台南麻豆驚傳令人髮指的集體虐嬰案。一名家長原以為將心頭肉託付給專業保母，沒想到卻是噩夢的開始。監視器畫面流出，不僅驚見保母將8個月大的嬰兒「巴掌打飛」，更如同對待玩偶般重摔、腳踢。警方查出，目前至少6名嬰兒受害，其中一名11個月大的男嬰更因顱內出血住進加護病房，兩名惡保母已被法院裁定羈押禁見。

立委郭國文對此深表沉痛，他強調，雖然先前「剴剴案」後已提高虐童刑責，凌虐未滿7歲孩童致死可處死刑或無期徒刑，但更完整的《兒童托育服務法》目前仍卡在立法院尚未三讀。他呼籲朝野加速協商，落實對居家托育的嚴格監管，別讓心碎的父母再增加。

「我竟然親手把孩子送進地獄！」家長由立委郭國文陪同召開記者會，聲嘶力竭地痛哭，字字血淚。這起發生在台南麻豆某個人托嬰的虐童案，是一名11個月大的嬰兒送醫後，被院方發現身上布滿新舊傷痕，甚至出現硬腦膜下出血（顱內出血），目前仍在加護病房與死神搏鬥。院方緊急通報警方，才讓這處隱藏在民宅內的「煉獄」徹底曝光。

家長指控，該處共收托8名嬰兒，年齡皆在2歲以下，由於孩子尚不會說話，竟成了保母發洩的對象。一名家長強忍悲痛翻閱過去僅一個月的監視影像，竟發現自己8個月大的孩子被施暴超過20次。

家長指控兩名保母虐待六名嬰兒。讀者提供

畫面中，鄭姓與張姓保母的行徑令人悲憤，她們不僅對幼小的嬰兒狂抽巴掌，力道大到將小孩打飛，甚至從高處將孩童重摔落地，或是用腳猛力踹開、踩踏，口中還不斷夾雜咒罵。家長悲憤直言：「影片真的很殘忍，無法想像怎麼有這麼變態的人！」

深入調查發現，這場悲劇背後存在嚴重的監管漏洞。涉案鄭姓女子雖持有合格保母證照，但她卻私下聘僱不具資格的張姓女子共同執業。更誇張的是，鄭女向社會局回報僅照顧2名兒童，實際上卻違規收托了6至8名嬰兒，超收倍數驚人。

麻豆警分局5日接獲通報後，察覺事態嚴重，立即報請檢察官偵辦並扣押監視器畫面。由於鄭、張兩名保母涉嫌串供與滅證，法院已於8日裁定將兩人羈押禁見。社會局也表態將依法撤銷證照，並針對虐待及違規收托行為處以最高60萬元罰鍰。

11個月大嬰兒身上出現多處新舊傷痕。讀者提供



