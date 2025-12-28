2惡保母虐待8嫩嬰 家長痛斥：把我孩子置於死地

受害家屬痛訴自己八個月大的嬰兒，被保母虐待的情況。（圖／東森新聞）





這真的是令家長好痛心的事，台南麻豆二名保母超收八名嬰兒，在嬰兒哭鬧時以打巴掌、重摔或是用腳踹虐待小孩，再對家長說是小孩打鬧受傷。其中一名11個月嬰兒，因為癲癇送醫發現腦出血，虐嬰事件才曝光，有8名幼兒疑似遭不當對待，有小孩一個月內，被虐超過二十次，痛斥保母要把小孩置於死地，二名保母遭到收押。

把自己的小孩送給保母照顧的母親，痛訴自己八個月大的嬰兒，被保母虐待的情況，受害家屬看了最近一個月的監視畫面，發現自己的小孩被保母各種方法虐待，包括打巴掌打飛、從高處把孩童重摔、用腳把小孩子踢走，受虐超過二十次，讓家長心都碎了。

受害嬰兒母親：「鄭姓保母在那邊滑手機，不耐煩的走過單手將他拍飛，然後拍飛就算了再提起來，在遊戲床尾大概45公分以上高度，再往遊戲床那邊摔。」

母親接回自己的小孩，有時發現身上有不少瘀青，但是保母都說，和別的嬰兒打鬧留下來的，看了監視才知道還被踹飛。

受害嬰兒母親：「我的小孩子他只是躺在地板上，吃固齒器，她看到他不是把他抱起來，抱到旁邊她是用腳把小孩子踢飛。」

心痛的母親拿著不止自己小孩受傷的照片，還有其他同時托育的嬰兒，有人臉被打腫、有人後頸受傷、有人下巴受傷，但是鄭姓張姓保母總說嬰兒打鬧受傷，因為都不到二歲，根本不會說受虐情況，是其中一名11個月大的嬰兒癲癇送醫，醫生發現身上有新舊傷還顱內出血，送加護病房通報兒事件，才查出原來是二名保母下毒手，再追查出二名保母照顧的八個嬰兒都受虐，社會局查出涉案保母，只有一個有證照，另一個沒有，違法超收到八個嬰兒還虐嬰，除了撤照重罰外，二名保母都遭到收押，家長也提出傷害告訴。

