cnews124251121a02

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

隨著高房價以及生活型態改變，民眾近年來購屋已有「小宅化」的趨勢。永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整七都近五年住宅交易發現，雖然市場上仍以3房為主力，但觀察交易變化可見1房、2房產品的交易占比全面提升，3房產品占比則呈下降趨勢，4房以上產品更是全面縮減，尤以中南部更為明顯，也顯示購屋族愈來愈傾向選擇坪數較小、總價負擔較輕的產品。

調查顯示七都中以新竹縣市、台中市以及台南市的1至2房的小房數交易占比成長最為顯著，近五年總體上升逾6個百分點，而比起原本就寸土寸金的北部，中南部縣市「小宅熱」趨勢也更為明顯。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市受惠於科技產業聚落發展，帶動就業人口移入，同時也有大量租屋、自住需求，而1房、2房產品因總價較低，成為小資族或單身、小家庭的首選。

廣告 廣告

台中市則憑藉近年重劃區推案蓬勃、產品類型多元，小坪數住宅供給充足，也成為首購族購屋的敲門磚。至於台南市則與新竹縣市相仿，在南科效應推升下，人口紅利與外來就業人口持續增加，市場買盤活絡，且2房以下的產品普遍總價帶較親民，也符合近年首購族與雙薪家庭預算區間。

2房以下小宅交易佔比全面提升 永慶分析發現購屋族越買越小 9

陳金萍指出，整體而言小房數產品交易占比上升最主要的原因除了近年房價高漲外，加上少子化、單身與小家庭比例上升，購屋族群結構明顯轉變，一人一戶或小家庭成為主流，帶動小坪數產品需求攀升，加上小宅具備總價門檻較低的優勢，在高房價時代更能符合市場剛性需求，且在政府政策支持下，讓首購、自住族群成為目前市場主力，也進一步推升2房以下小宅產品交易升溫。

與小宅市場的熱絡相比，多房型的住宅交易則出現明顯降溫。七都近五年4房(含)以上產品交易占比全面呈現下降趨勢，並以新竹縣市降幅最劇，總計減少了8.6個百分點。陳金萍指出，大坪數住宅總價動輒數千萬元，民眾購屋負擔壓力大，加上家庭規模縮小，使大房型需求逐年下滑，尤其目前以首購與換屋族群為市場主力，要在購屋負擔與居住品質間取得平衡，小宅產品反而更符合他們的需求。

2房以下小宅交易佔比全面提升 永慶分析發現購屋族越買越小 11

不過，台南的4房以上比例39.4%，是七都中唯一占比接近四成的都會區。陳金萍說明，台南因發展時間早，過去推案以透天厝為主力，具備持有土地與居住面積大等優勢，是台南民眾購屋時的首選，但在房價持續上漲、社會型態轉變，加上受到信用管制與銀行房貸緊縮影響的狀況下，多房型的住宅交易占比也出現明顯回落，較五年前減少6.3個百分點。

陳金萍表示，在高房價環境與生活型態改變下，七都住宅市場正逐步走向小宅化，購屋族更注重購屋負擔與生活使用上的平衡，1房與2房產品占比持續成長，3房產品則已有下降趨勢，4房(含)以上則是全面減少。建議購屋族選擇產品時，可依自身家庭需求與預算彈性評估，若以自住為主，可優先考量生活機能成熟區域內的小坪數住宅。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

轉戰永慶加盟體系3年半 永義房屋賴國右累積1850萬業績

中古、預售價差幅度擴大 永慶房產集團：這2區暴增最多

【文章轉載請註明出處】