2所國立大學將合併！時程曝光「最快2028年完成」 教育部回應了

生活中心／朱祖儀報導

高雄大學將與中山大學合併。（圖／翻攝自Google地圖）

國立中山大學合併高雄大學卡關許久，今年6月經過高雄大學校務會議，多數人同意重啟研議與中山大學合併議題，預計最快2028年完成。但兩校討論推動合校，引起中山大學學生反彈，近來政經系還特別舉辦公聽會討論。而先前教育部已表達看法，會尊重兩校合併意願。

兩校合併 昔因「校名」暫緩計畫

中山大學、高雄大學將合併，先前兩校各自調查學生意願，中山大學有940名學生參與民調，有723人（約76.9%）反對或是非常反對合校，原因是擔心合併後會導致學術聲譽降低、學習品質受影響，也怕學校資源被稀釋等；高雄大學有745名學生參與民眾，其中則有641人（約86.1%）支持或是偏向合併學校，認為可以對就業、課程選擇有正面的影響。

不只學生意願，中山大學、高雄大學合校議題，還多次因為合併後校名無法達成共識而暫緩計畫。不過高雄大學6月召開第51次教務會議，共有59人贊成「重啟與國立中山大學合校議題研議與討論」，以壓倒性票數勝利，再度重啟併校計畫，且預計最快2028年完成。

中山大學有7成學生反對併校，近日政經系舉辦公聽會。（圖／中山大學提供）

學生反對併校 中山大學政經系辦公聽會

但仍有不少中山大學學生對於併校決議感到不滿，認為校方急於併校，許多細節都還沒有討論，罔顧學生意見，更直指「校方沒有說清楚，併校到底會帶來什麼具體影響。」

中山大學政治經濟學系（政經系）便在5日舉辦「政經系併校組織公聽會」，討論合校後的組織調整相關問題，議題涵蓋合校規劃、組織調整、教學方向、學習權益、國際趨勢與就業發展等，吸引170人參與。與會者普遍希望，併校後應充放考量學生權益與學術特色，並延續、深化既有優勢。

教育部：兩校達成共識最重要

關於中山大學及高雄大學到底該如何合併，具體細節為何、校名如何更改，目前尚無定案。對此，教育部主任秘書林伯樵先前回應，教育部不會引導學校併校程序與後續校名規畫，最重要的是兩方學校必須有共識，教育部會尊重雙方意願。

